Per Fita Veneto è tempo di congresso

TREVISO - Sarà la regia l’argomento al centro del congresso annuale della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto, in programma domenica 31 ottobre al Teatro Aurora di Treviso con registrazioni dalle 9 e inizio dei lavori alle 10.L’appuntamento sarà aperto da una relazione del presidente Fita Veneto Mauro Dalla Villa, mentre sul tema scelto per l’incontro converseranno Lorenzo Maragoni, regista e co-autore della compagnia Amor Vacui e protagonista di numerose altre esperienze di scrittura e regia, in particolare con il Teatro Stabile del Veneto, eCon loro, ad animare lo scambio di opinioni, un altro nome di spicco della scena veneta: Roberto Cuppone, docente di Storia del Teatro all’Università di Genova. Stimolante la materia intorno alla quale graviterà il confronto. Qual è il ruolo del regista oggi? Come è cambiato, se è cambiato, rispetto anche solo a qualche decennio fa e, soprattutto, a qualipossibili cambiamenti dovrebbe prepararsi per il prossimo futuro?"Ma l’appuntamento - commenta il presidente Fita Veneto, Mauro Dalla Villa – ci permetterà anche di dare il dovuto risalto ufficiale ad alcuni eventi importanti della nostra Federazione: mi riferisco a “Dantesca”, la lettura condivisa che nel marzo scorso ha coinvolto online per tre giorni circa duecento nostri associati, in un grande omaggio a Dante; al seminario di scrittura drammaturgicaL’ingresso al congresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.