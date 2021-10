Prova di maturità del Rovigo, a Fiesso l’Union Vis si fa rimontare

ROVIGO - A Fiesso Umbertiano, nel big match di giornata tra Fiessese e Union Vis Lendinara, l’ex capolista ha perso la vetta, ma ha guadagnato un punto. Sotto per 0-2 dopo un euro gol di Dal Compare e al rete di Petrosino di testa, la squadra biancazzurra ha avuto la pazienza di raddrizzare un match che si era complicato. Di Rizzi e Buoso le reti della Fiessese, per un 2-2 che consente alla Solesinese, vincente sul Crespino Guarda Veneta per 4-1, e all’Euganea Rovolon Cervarese di balzare in testa per un punto.

Prova di grande maturità del Rovigo di mister Pizzo. 3-0 in trasferta che non consente recriminazioni ai padroni di casa dell’Ospedaletto Euganeo.

Di Magon al 15’, De Simone al 35’, e Trovò al 38’ della ripresa, le reti dei biancazzurri. Un successo importante per il Rovigo che occupa la quarta posizione in classifica, e dopo una partenza al rallentatore, nel prossimo match al Gabrielli con la Solesinese, ha la possibilità di agguantare una diretta concorrente per la corsa alla Promozione.

Sconfitta interna per il Granzette contro l’ Euganea Rovolon Cervarese. Pronti via e arriva subito il gol che decide la gara. Gran filtrante di Lovisetto che mette Kercuku davanti alla porta, tocco di punta ad anticipare l'uscita del portiere e palla in rete.

Euganea Rovolon Cervarese vicino al gol al quarto d'ora, quando Celestre serve l'accorrente Fasolo che viene messo giù ma per l'arbitro non è rigore. Da lì la squadra ospite abbassa leggermente il baricentro, ma l'ottima prova dei centrali di difesa non dà scampo alle punte avversarie.

Nel finale di frazione occasione per Fasolo, che calcia alto dal limite dell'area piccola dopo servizio di Celestre. Nella ripresa clamorosa occasione sui piedi di Kercuku al minuto 28, che imbeccato bene da Viero sbaglia davanti al portiere.

Al minuto 40 arriva l'espulsione per Kitenge, dopo tre minuti di recupero Nicolè, sostanzialmente inoperoso fino a lì, si oppone miracolosamente al colpo di testa avversario, una parata straordinaria che salva il risultato e penalizza il Granzette.

Prima cat. girone E

Risultati - 6. giornata - 24 ottobre 2021

Aqs Borgo Veneto - Villa Estense 2003 1-2

Colli Euganei - Bevilacqua Calcio 2-1

Fiessese - Union Vis Lendinara 2-2

Granzette - Euganea Rovolon Cervarese 0-1

La Rocca Monselice - Montagnana 2-0

Ospedaletto Euganeo Calcio - Rovigo Calcio 0-3

Solesinese - Crespino Guarda V. 4-1

Classifica: Solesinese 14, Euganea Rovolon Cervarese 14, Fiessese 13, Rovigo Calcio 11, Bevilacqua Calcio 10, Union Vis Lendinara 9, La Rocca Monselice 9, Colli Euganei 8, Granzette 7, Montagnana 7, Crespino Guarda Veneta 6, Ospedaletto Euganeo 4, Villa Estense 4, Aqs Borgo Veneto 0

Prossimo turno

7. giornata - 7 novembre 2021 - 14:30

Bevilacqua Calcio - Granzette

Crespino Guarda V. - La Rocca Monselice

Euganea Rovolon Cervarese - Ospedaletto Euganeo Calcio

Montagnana - Aqs Borgo Veneto

Rovigo Calcio - Solesinese

Union Vis Lendinara - Colli Euganei

Villa Estense 2003 - Fiessese