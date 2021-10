Quanto spendono gli italiani nel gioco d'azzardo

Il mondo del gioco d’azzardo ha subito un duro colpo, come ogni altra attività produttiva, a causa della pandemia da Covid-19. Infatti, moltissime attività legate al gioco – come casinò, sale scommesse, sale bingo e altre – sono state costrette a lunghissimi mesi di chiusura.

Ciononostante, il gambling è riuscito a cavarsela grazie all’emersione sempre maggiore di casinò online e di sale scommesse online. Tra questi sono sorti anche tantissimi

, dei veri e propri casinò che non risiedono in Italia ma accettano ugualmente giocatori italiani.

In tale contesto, sono quindi fiorite offerte destinate ad attrarre nuovi giocatori, sino a quel momento scettici sulla reale affidabilità dei giochi d’azzardo online. La presenza di bonus di diversa natura (scommessa, deposito, cashback, senza deposito) e la contestuale migliore offerta in termini di quote per le scommesse, hanno fatto sì che il gioco digitale crescesse a vista d’occhio, con risultati davvero ragguardevoli. Se si vuole

, infatti, si può osservare come nel 2018 gli italiani abbiano speso 106,8 miliardi di euro in gioco d’azzardo.

Quasi 20 in più che tre anni prima (2015), 10 in più del 2016 e quasi cinque in più del 2017 quando ne furono spesi “solo” 102. Questa spesa, ovviamente, riguarda tutti i giochi che vengono considerati d’azzardo. Tra di essi, infatti, risultano esserci giochi d’azzardo veri e propri (bingo, poker, blackjack), scommesse, Gratta e Vinci, lotterie, enalotto e giochi di carte.

Vediamo quindi, nello specifico, a cosa giocano gli italiani. Nel 2018, la maggiore voce relativa alle spese sostenute dai giocatori italiani riguardava le slot machine e le vlt. Le cosiddette macchinette, infatti, hanno portato nelle casse dei casinò e dello stato un totale di 48,6 miliardi di euro, un dato anche in leggero calo rispetto alle altre rilevazioni. I 48 miliardi di euro sono stati raccolti con oltre 400.000 macchinette disseminate per il territorio nazionale.

La seconda maggiore voce di spesa sono i cosiddetti “giochi di carte” tra cui rientrano i più noti poker, blackjack e altri. Essi, infatti, hanno portato nelle casse dello stato e dei casinò quasi 20 miliardi di euro (19,7). I giochi a base sportiva (come le scommesse ma non solo) hanno invece portato un introito di 10,9 miliardi di euro, superiore anche a quello ottenuto con le lotterie (9,2 miliardi di euro). In ultimo, chiude il lotto che ha ottenuto un incasso di 8 miliardi in un anno.