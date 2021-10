Pomeriggio Blackout, autori a confronto alla rassegna Parole Chiave

POLESELLA (Rovigo) - Si è conclusa con Pomeriggio Blackout l’anteprima di Parole Chiave, una rassegna di eventi patrocinata dal Comune di Polesella con la collaborazione di Soffitte in piazza. All’Enjoy bar di Polesella, gli scrittori Gianluca Morozzi, Luca Ferrari, Simone Colombo ed Emanuele Tumminelli, intervistati da Lorenzo Zoli, hanno raccontato i libri che fanno parte della collana Blackout, di cui è direttore Morozzi, per edizioni BookTribu.

Luca Ferrari ha illustrato Parma brucia, un noir ambientato in una Parma colpita dagli scandali e dalla corruzione. La vicenda di Carlo Malvisi, cronista di un giornale locale a cui viene offerta la possibilità di un’intervista esclusiva a Ernesto Guerra, un imprenditore parmigiano finito in carcere per il tentato omicidio di un ex deputato, si innesta nel contesto di una città cambiata molto nel giro di due decenni.

Simone Colombo ha raccontato il romanzo di fantascienza Echo Heads definendolo un libro “apocalittico, etico ed ecologico”. In Echo Heads, l’approfondimento psicologico a confronto con una realtà catastrofica, porta il lettore a riflettere sul futuro che l’umanità sta costruendo.

Emanuele Tumminelli, sulla base di una ricostruzione storica di un fatto narrato da Mark Twain, ha scritto La settima costola: nel Piemonte di fine Ottocento, a un ciabattino nasce un figlio con due teste, quattro braccia e due gambe. In paese, il parto è definito demoniaco e i genitori accettano di far esibire i figli nel circo di due impresari senza scrupoli.

Tutti e tre i romanzi fanno parte della collana Blackout diretta da Morozzi che ha spiegato le caratteristiche che un manoscritto deve avere per fare parte della serie.

Il programma di Parole Chiave di novembre è in elaborazione e prevederà sia eventi in presenza sia a distanza.