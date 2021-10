Nuova cooperativa Terre del Delta, Cia Rovigo chiede di vederci chiaro sulla nomina dei consiglieri

ROVIGO - “Pare poco chiaro, per non dire oscuro, il percorso che ha portato alla nomina dei cinque consiglieri cooptati dalla nuova cooperativa Terre del Delta, nata dalla fusione fra la società cooperativa Delta Mais di Taglio di Po con l’ex Cosva di Porto Tolle, di cui ero vicepresidente”. Così il vicepresidente di Cia Rovigo, Fabrizio Cavallari, sulla composizione del Consiglio della più grande cooperativa agricola del Veneto (Terre del Delta conta circa 400 soci e un fatturato di oltre 30 milioni di euro all’anno). Tra le criticità rilevate, “non esiste neppure un atto ufficiale di convocazione del Consiglio da parte dell’ex coop Cosva con all’ordine del giorno la stessa nomina dei consiglieri. Un vizio di forma che ha dell’incredibile e che di fatto rappresenta una grave mancanza di trasparenza nei confronti della collettività”.

“Personalmente mi sono sempre reso disponibile al buon funzionamento dell’ex Cosva – aggiunge Cavallari – Più volte ho sostituito il presidente Massimo Lazzarini, il nostro rapporto era fondato sul lavoro e sulla fiducia reciproca. Non solo. Ritengo di aver portato a termine il mio compito con solerzia e correttezza, come d’altronde possono confermare i soci dell’ex coop”. Una volta stabilito che Delta Mais avrebbe incorporato l’ex Cosva, ormai qualche mese fa, sono state avviate le discussioni sulla formazione della dirigenza. “In un primo momento pareva che i consiglieri dell’ex Cosva fossero solo quattro, non rientravo nel novero – puntualizza Cavallari – Dopodiché siamo addivenuti ad un accordo per cinque consiglieri, compreso il sottoscritto”. In diverse occasioni Lazzarini ha dichiarato pubblicamente che Cavallari avrebbe fatto parte del cda. Salvo poi sostenere che il vicepresidente di Cia Rovigo non poteva venire incaricato in quanto non era più un socio conferitore e poiché non conduceva il terreno di sua proprietà, ceduto in affitto. Eppure, lo Statuto indica esplicitamente che la carica può essere ricoperta pure da dei non soci (in ogni caso, Cavallari è socio a tutti gli effetti). “Per quanto riguarda il mio terreno – commenta il diretto interessato - ho deciso di coltivarlo ad erba medica per una mera questione legata ad una corretta rotazione agraria. Non appena sarà terminato il ciclo, ritornerà a seminativo”.

Giova ricordare infine che dalla fusione in poi molti servizi sono stati soppressi a Porto Tolle: ad esempio, la vendita della legna da ardere, del pellet e l’officina, una volta presenti nell’ex coop Cosva; inoltre, sono andati persi alcuni posti di lavoro. “Era proprio necessario procedere in questa direzione? – conclude il vicepresidente Cia Rovigo – A nostro parere sarebbe stata opportuna una seria riflessione da parte dei consiglieri al fine di valutare delle valide alternative. Tuttavia, a monte rimane un iter poco trasparente in merito alla nomina del Consiglio di Terre del Delta”.