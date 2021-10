La Regione Veneto mette in ginocchio le aziende di compostaggio. Ricorso al Tar per scongiurare la chiusura e salvare i posti di lavoro

ROVIGO -contro l’introduzione, da parte della Regione Veneto, del IV Programma d’azione nitrati che prevede ile i fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflueDi fatto, il Programma varato dalla Regione, interrompe una parte di quel percorso di economia circolare in cui il Veneto è, al momento, leader. “che insieme ai produttori di compost come Nimar di Cerea, Valliflor di San Bonifacio, Biogarda di Valeggio sul Mincio, Aprilia Friel di Rovigo, e Sesa di Este, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto –”.In Veneto la filiera del compost è a rischio, con il pericolo di far saltare uno straordinario esempio di economia circolare e di valorizzazione e trasformazione dei rifiuti prodotto dalle aziende di compostaggio.(le società multiservizi), producendo ammendanti compostati che poi cedono agli agricoltori;Ci sono delle ragioni ecologico-ambientali che hanno spinto la Regione Veneto a prendere questa decisione? Sebbene vi sia un regolamento europeo in tema di fertilizzanti che entrerà in vigore a luglio 2022, la Regione ha interpretato questo regolamento in maniera molto restrittiva rispetto all'attuale norma nazionale di produzione di compost osservata dalle aziende ricorrenti.che ha stimato un aumento medio di extra costi di trasporto all’anno di 3,8 milioni di euro e un incremento delle emissioni di gas ad effetto serra (responsabili del cambiamento climatico) derivanti dalla movimentazione di almeno 5 mila camion aggiuntivi per un totale di 10 mila viaggi in più l’anno.Per queste ragioni le imprese produttrici di ammendanti compostati con fanghi (ACF) hanno fatto ricorso al TAR del Veneto contro questo provvedimento regionale, fiduciosi che le loro ragioni saranno riconosciute dalla magistratura amministrativa.In Veneto le aziende private che producono ammendanti compostati, generano un fatturato annuo di oltre 40 milioni di euro, effettuano investimenti tecnologici innovativi e danno lavoro complessivamente a 100 addetti; lavoratori, molti dei quali, dal prossimo 1° gennaio rischiano il posto di lavoro.