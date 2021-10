A Rovigo il tradizionale torneo arbitrale di chiusura della stagione

ROVIGO - L’intera classe arbitrate del batti e corri italiano fa tappa a Rovigo. Nel weekend del 30 e 31 ottobre lo splendido diamante di via Vittorio Veneto sarà teatro del torneo di fine stagione riservato ai direttori di gara. Un evento ormai tradizionale con cui gli arbitri si congedano dalla stagione da poco conclusa, indossando almeno per una volta all’anno i panni dei giocatori. In Polesine arriveranno arbitri da tutto lo Stivale, circa 150 in totale. Sarà presente anche Pierfranco Leone, presidente del Comitato Nazionale Arbitri, nonché Lorenzo Bastianello, numero uno della delegazione arbitrale del Veneto, che ha collaborato attivamente con il Baseball Softball Club Rovigo per l’organizzazione dell’importante evento. Il torneo si articolerà in due giornate di gare. Al di là dell’aspetto agonistico, l’appuntamento si pone soprattutto come momento di aggregazione e team building per l’intero mondo arbitrale italiano: un modo per salutare la stagione passata e per augurarsi il meglio in vista della prossima.

Per quanto riguarda il Baseball Softball Club Rovigo, si tratta di un altro successo organizzativo che conferma la caratura nazionale e internazionale del bellissimo diamante della Tassina. Un impianto che, grazie ai recenti interventi di ammodernamento, è diventato un vero e proprio fiore all’occhiello per Rovigo e per il batti e corri italiano. A partire dall’inaugurazione dello scorso anno, molti altri eventi sono stati ospitati in via Vittorio Veneto, compresi alcuni raduni azzurri, e complice la grande disponibilità del club presieduto da Alessandro Boniolo in futuro non mancheranno altri appuntamenti di prestigio.

Le porte del diamante rodigino restano aperte anche a chi volesse intraprendere la carriera di arbitro. Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi dell’Umpire Academy per il reclutamento di nuovi direttori di gara. Tutte le informazioni possono essere richieste anche al Baseball Softball Club Rovigo.