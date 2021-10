Leonardo Raito alla Covenant of Mayors Ceremony

POLESELLA (Rovigo) - Il sindaco di Polesella Leonardo Raito ha partecipato, nelle scorse settimane al Covenant of Mayors Ceremony 2021, l’iniziativa istituzionale promossa dal Patto dei Sindaci dell’UE che, nell’aprile del 2021 ha lanciato ufficialmente la rinnovata ambizione di un’Europa più equa e climaticamente sostenibile.

I firmatari del patto si sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, attuando l'adattamento alle misure di cambiamento climatico e alleviando la povertà energetica attraverso una transizione equa. Si impegnano inoltre a coinvolgere i cittadini, le imprese e le parti interessate locali nella transizione, contribuendo così al Patto europeo per il clima. Il Patto europeo per il clima è un'iniziativa a livello dell'UE che invita tutti a partecipare all'azione per il clima e a costruire un'Europa più verde.

Per celebrare questa nuova fase, i risultati della Comunità e discutere su come impegnarsi, agire e fare rete verso un'Europa più equa e climaticamente sostenibile, è stata organizzata appunto la prima Cerimonia del Patto dei Sindaci, alla presenza del commissario europeo per l'energia Kadri Simson e del vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo Frans Timmermans a cui si sono uniti sindaci, leader locali, presidenti di regioni e rappresentanti di comuni di tutte le dimensioni in questa celebrazione.

Ha aperto i lavori il presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, mentre le sedute dei tavoli di lavoro hanno visto la partecipazione di Eric Piolle, sindaco di Grenoble, Capitale verde 2022, Katarina Luhr, vicesindaco di Stoccolma, ambasciatrice del patto per il clima e comitato del patto, András Huszár, ambasciatore del Patto europeo per il clima in Ungheria, Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Commissione europea, Anna-Kaisa Ikonen, sindaco di Tampere, Dario Nardella, Sindaco di Firenze, Tanya Hristova, sindaco di Gabrovo e membro del CdR, Zdeněk Hřib, sindaco di Praga e membro del CdR, Minna Arve, sindaco di Turku, Finlandia, Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comitato europeo delle regioni e di molti altri amministratori locali.

Il sindaco Raito si esprime con soddisfazione sulle discussioni dei tavoli: “emerge la consapevolezza che tutti gli enti locali possono fare la loro parte per concorrere all’ambizioso progetto di costruire un’Europa più sostenibile. Come comune stiamo cercando di fare la nostra parte, oltre che con gli investimenti nel risparmio energetico, anche in chiave di sensibilizzazione e attendiamo la piena operatività della comunità energetica di cui facciamo parte coordinati dall’Anci Veneto. Se il PNRR offrirà altre opportunità di fare passi avanti nella riduzione delle emissioni, ci faremo trovare pronti”.