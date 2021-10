Prima vittoria in casa per la Virtus Porta d'Oriente

PORTO VIRO (Rovigo) - Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Taglio di Po Porta D'Oriente, la prima in casa, questa volte contro la formazione del Friuli Venezia Giulia, Virtus Trieste.Un trionfo che dimostra la continua amalgama di questa compagine militante in serie B2 e che sta facendo veri passi avanti in un campionato comunque non facile.Primo set dilagante per la squadra di casa che parte subito forte arrivando subito sul 9 - 3.Sembra esserci una piccola reazione da parte della compagine avversaria fino al 9 - 6, ma la Virtus Porta D'Oriente sembra non aver freni e prosegue fino al 20 - 9, per poi chiudere il setUn set sostanzialmente caratterizzato dall'ottima difesa del gruppo di Taglio di Po, che non ha mai lasciato una sfera. Magistrali le schiacciate di Elena Sajin, oltre a Elisa Sozzi presente su ogni secondo tocco. Verso la fine del set da registrare i cambi di Vianello con Franzoso, Engaldini con Sozzi e Dotta con Elena Sajin.Proprio lei nel secondo set inizia con un ace immediato e che lascia spiazzata la squadra ospite, che ormai sembra completamente inerme nei confronti delle ragazze allenate da coach Nello Caliendo.Nuovo allungo per 17 - 13 della compagine di casa e triestine che macinano punti, oltre agli errori in ricezione della Virtus Porta D'Oriente, che portano le prime sul 20 - 18 a loro favore. Tre cambi nelle fine tagliolesi, con Engaldini al posto di Sozzi, Dotta per Elena Sajin e Sambin per Di Tonto. Nei primi due casi torneranno in campo due punti dopo sul 22 - 20 per le avversarie. Sambin fa la sua parte e porta il parziale sul 21 - 23, per poi sbagliare la battuta e dare il primo set point a Trieste; schiacciata di Toniolo che viene ritenuto fuori campo (anche se era palesemente dentro) e set che va alle triestine.Terza frazione di gioco con la squadra di casa che riparte alla grande con la Virtus subito avanti e che controllo il gioco in ogni momento del parziale di gioco. Il risultato arriva fino alDi Tonto sblocca la situazione trovando nuovamente il vantaggio, ma le triestine non mollano e si portano in vantaggio per 18 - 17.Cambio nel ruolo di alzatrice, con Engaldini che prende il posto di Sozzi. Errore in ricezione e 19 - 17 per Trieste. Si riprendono le ragazze di coach Nello Caliendo, grazie alla determinazione di Engaldini e Doina Sajin e vantaggio Virtus per 23 - 22. Una scalata di forza e determinazione che premia la qualità in schiacciata di Sambin e della capitana Di Tonto. 23 - 23 e muro triestino su Sambin che riporta in vantaggio le triestino, successivo 24 pari con le atlete tagliolesi che tornano in vantaggio con Doina Sajin.Quarto e ultimo set che riparte con il fallo di Sozzi, che regala il primo punto a Trieste. Quest'ultima, dopo un primo momento di difficoltà, si porta sull'8 - 6. Bertasi dice no e con il suo muro riequilibra il risultato. Sambin sbaglia ancora e fa aggiudicare un altro punto aDopo due splendidi punti di Sambin, arriva l'errore a muro e il parziale è di 16 - 14 per la Virtus Porta D'Oriente. Doina Sajin ci mette ancora l'ace e il risultato arriva sul 18 - 15 con la squadra di casa lanciata.Virtus Porta d'Oriente: Franzoso, Bertasi, Dotta, Toniolo, Sambin, Bernardinello, Sozzi, Di Tonto, Sajin Elena, Haly, Tommasin, Sajin Doina, Engaldini, Vianello. Coach: Nello CaliendoNew Virtus Volley: Casini, D'Aversa, Bortoluzzi, Presello, Pellizer, Riccio, Fortunati, Velenik, Spadaro, Murer, Dodini, Canarutto, Russo. Coach: Marco Kalc