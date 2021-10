José Altafini: “Questa è una benedetta terra che amo” [VIDEO]

GIACCIANO CON BARUCHELLA (Rovigo) - “Io amo questa benedetta terra”, con queste parole, un emozionato José Altafini ha ricevuto dal sindaco Natale Pigaiani la cittadinanza onoraria e le simboliche chiavi della città. Il Sindaco da parte sua l’ha definito: “Un gigante dello sport e della televisione”. José, infatti, è stato campione del mondo nel 1958 in Svezia con Pelè e Garrincha, come oriundo, ha collezionato 6 presenze e 5 gol con l'Italia, vestendo le maglie di Milan, Napoli e Juventus realizzando 216 gol. Come commentatore televisivo è diventato famoso per il “gooooolassssso”. La pergamena incorniciata gli è stata invece consegnata dalla piccola Silvia, sua lontana parente.

Ad accoglierlo c’era la politica regionale con l’assessore Cristiano Corazzari, le consigliere Simona Bisaglia e Laura Cestari, le autorità civili e militari del luogo, una delegazione del Milan club ed alcuni “pezzi storici” del calcio polesano, Mariuccio Vigna, Gianni Poli, il presidentissimo Natalino Ferrari, Sergio Sottovia e uno stuolo di ammiratori di tutte le età.





Al suo arrivo il Sindaco gli ha fatto conoscere i cugini Guido e Vinicio e, con loro, qualcosa delle sue radici recuperate dai registri del tempo. Circondato “…da un calore umano inatteso”, l’arzillo ottantatreenne ha vissuto un lungo pomeriggio zeppo di emozioni, fra richieste d’autografi, selfie e qualche “Amarcord” duettato con l’amico coetaneo Saul Malatrasi, col quale giocò nel Milan di Nereo Rocco, fino a cercare un improbabile parallelo fra quel calcio (quando al Palmeiras che lo lanciò, prendeva quattromila euro al mese) e l’attualità di un calcio milionario in cui però “…non c’è più poesia”.

Sull’attualità politica e sulla concomitante attribuzione della cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro ad Anguillara Veneta, invece José ha dribblato: “Non parlo male del mio presidente che tra l’altro è tifoso della mia squadra”. Si è capito però che le sue simpatie vanno all’ex presidente Lula “…quando i poveri avevano un reddito minimo di sussistenza e il Brasile era la quinta potenza mondiale”.

“Anch’io - ha rilevato l’ex campione del mondo - ultimo di cinque fratelli ho conosciuto la fame, perciò so cos’è il sacrificio che ho imparato da mio padre Gioacchino, anche se grazie al calcio sono stato fortunato”. José (detto “Mazola” per la somiglianza con Valentino Mazzola) è parso sinceramente fiero delle sue origini venete “…una terra di lavoratori che sento di amare”, aggiungendo: “Oggi non sono ricco, vivo di quello che guadagno e faccio 300 chilometri al giorno, ma sono contento e ogni volta che salgo in macchina ringrazio il cielo perché così mi sento libero”.

La full immersion altopolesana si è conclusa a Badia, al meraviglioso teatro Eugenio Balzan in un allegro talk show, tra filmati d’annata ed esilaranti aneddoti sulla sua lunga carriera, insieme a Darwin Pastorin, Massimo Veronese, Saul Malatrasi e Paolo Dal Fiume. Spigolando fra i ricordi José ha citato l’allenatore più simpatico: Bruno Pesaola, che al Napoli prometteva di fare la multa a chi fosse rientrato in ritiro prima delle tre di notte. Non potevano mancare gli scherzi al “Paron” Nereo e al pacatissimo Liedholm, passando per il siparietto in cui Rocco a Lione, ad un accogliente “Monsieur Rocco, mon ami”, di rimando rispose: “Mona a mi? Mona a ti gran testa de casso!”. Il gol più importante invece? “È stato il 2-1 al Benfica nella finale di Coppa dei campioni a Wembley”.

Al Balzan, dopo il saluto del padrone di casa (il sindaco “milanista” Giovanni Rossi), ha ricevuto tutta una serie di omaggi e, fra questi, dal presidente di Polesine Film Commission Angelo Zanellato il riconoscimento intitolato a Paola Dria “…come doppiatore cinematografico e conduttore televisivo”. Presente anche il delegato provinciale della Figc, Luca Pastorello.

Inevitabili i pronostici richiestigli sul campionato in corso, mentre arrivava la notizia della sconfitta juventina a Verona: “Vedo il Napoli più forte del Milan ma sarà duello con l'Inter per lo scudetto”. Naturalmente non tutti sono stati d’accordo ma questo è il bello del calcio.

Congedandosi dal paese, da dove alla fine dell’ottocento migrò il nonno Luigi detto Gigion, José Altafini, che non era mai stato a Giacciano con Baruchella, ha giurato di ritornare.

Ugo Mariano Brasioli