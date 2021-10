L’Afghanistan raccontato dal giornalista Nico Piro

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) - Serata interessante e coinvolgente quella svoltasi sabato sera al Forum San Martino di piazzale Pertini, dove è stato ospite il giornalista del Tg3 Nico Piro, da anni inviato in zone calde della Terra per raccontarne i vari conflitti, specialmente in Afghanistan.

Grazie a questo evento, organizzato dall'associazione culturale "Il Fiume" di Stienta, il gruppo Emergency di Rovigo e il comune di San Martino di Venezze, è stata l'occasione per conoscere più da vicino un paese pieno di contraddizioni e paradossi.

Nico Piro ha presentato il suo documentario "Un ospedale in guerra", in cui ha raccontato le difficili condizioni in cui si trova ad operare l'ospedale di Emergency a Kabul, mettendo in risalto il prezioso lavoro del suo fondatore Gino Strada, venuto a mancare ad agosto, e del suo staff.

Condizioni difficili, clima pesante, nemici vecchi e nuovi che si sono impadroniti nuovamente del paese, tra paure e incertezze da parte della popolazione locale, e l'incubo kamikaze degli estremisti islamici.

Il documentario è stata l'occasione per conoscere ancor più il grande lavoro dei medici e infermieri di Emergency, per poi riflettere sul ruolo che hanno giocato e giocano tutt'ora gli attori della politica internazionale, a partire dagli americani e dalla loro fallimentare gestione ventennale del paese, ma senza risparmiare critiche anche al governo italiano e non solo, che ha speso miliardi per impiegare i vari contingenti nel paese asiatico, senza risolvere i problemi della popolazione, anzi, abbandonandola a sé stessa, in un paese fragile, in balìa di corruzione e incapacità governativa.

Le riflessioni di Nico Piro hanno permesso ai presenti di capire quanto la situazione afghana sia stata, è, e continuerà ad essere un affare molto delicato e complesso anche per l'Italia. La testimonianza di un giornalista e inviato di guerra che ha visto da vicino gli effetti di bombardamenti e attentati negli occhi di bambini, donne, uomini e anziani impotenti e senza difese.

Una serata nel segno di una speranza, contraddistinta da tre segni orizzontali rossi, che porta il nome di Emergency.