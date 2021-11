Raccolti 13 chili di mozziconi in due ore

ROVIGO - Si è svolta nella mattinata di domenica 31 ottobre, nella città di Rovigo, la prima raccolta di mozziconi organizzata da Paolo Gasparetto, referente cittadino per la Onlus nazionale che ha come obiettivo la sensibilizzazione sul tema plastica, in particolare quella usa e getta, la più prodotta, utilizzata e dispersa in natura.Una trentina di volontari si sono ritrovati nel piazzale di fianco al parcheggio multipiano e si sono poi suddivisi in tre gruppi, per coprire più aree del centro storico della città. L'arrivo finale è stato in piazza Vittorio Emanuele, dove i partecipanti, tra gli sguardi incuriositi dei rodigini alle prese con l'aperitivo e due chiacchiere, hanno pesato il materiale raccolto e fatto una foto di gruppo. Il bottino è stato notevole: oltre 13 kg. di mozziconi in due ore di passeggiata ecologica.

Visibilmente soddisfatto l'organizzatore, Paolo Gasparetto: "Anche i mozziconi contengono, tra le tante componenti nocive, plastica e impiegano dai 5 ai 15 anni a degradarsi nell'ambiente, con conseguenze devastanti per la fauna e l'ecosistema. Stamattina abbiamo dato un bel contributo al decoro urbano, è importante mostrare che basta poco per fare tanto." Paolo Monesi, referente nazionale Plastic Free Walk, anch'egli presente, commenta così la mattinata: "Considerando circa 5.000 mozziconi per kg. di peso, fanno oltre 60.000 mozziconi raccolti che mai più tapperanno le caditoie della fognatura e non finiranno nelle reti idriche arrivando fino al mare, rischiando di uccidere molti animali marini."

Diego Fenza, referente della provincia di Rovigo invece guarda già avanti: "Ora ci concentreremo sull'iniziativa di novembre, il Sensibilization Day, in cui andremo a informare il maggior numero di studenti possibile attraverso lezioni in aula e uscite di raccolta dedicate. Ci crediamo molto e sappiamo bene il valore di questa forma di sensibilizzazione ai più piccoli." Commento e riflessione finale del referente regionale Riccardo Mancin: "Vedere tante persone fermarsi e chiedere informazioni, lodando l'azione dei volontari è stato bello così come sentire l'applauso dei presenti in piazza Vittorio Emanuele. Ancor più bello è pensare che questo messaggio di civiltà, rispetto e amore per la città e l'ambiente abbia raggiunto il cuore di qualcuno, invogliandolo a cambiare e perchè no, ad unirsi allo tsunami blu di Plastic Free. Non ci si ferma mai, appuntamento ora al 7 novembre a Taglio di Po, località Mazzorno Destro, per una pulizia lungo l'argine del Po. Per info e dettagli basta seguire i nostri gruppi Facebook Plastic Free Rovigo e Plastic Free Veneto. C'è bisogno di tutti, sono le azioni che cambiano il mondo."