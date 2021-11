Granzette a punteggio pieno

SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona) - Bisceglie, Città di Falconara e Granzette Rovigo sulle orme della Lazio. Iturriaga e compagne sbancano nel veronese imponendosi 2-0 al Palasport di San Giovanni Lupatoto (Verona).

Un gol per tempo per le ragazze di mister Marzuoli, Buzignani al 3’ e Andreasi al 19’ della ripresa, tre punti pesanti sul campo dell’Audace Verona che proiettano le polesane in vetta alla classifica con Città di Falconara, Lazio e Bisceglie Femminile.

Con tre reti per tempo le nerazzurre di Di Chiano regolano il TikiTaka Francavilla che segna all’inizio di ogni frazione davanti le telecamere di Sky, sempre con Deborah Vanin. Inutilmente. Già, Aline Elpidio si porta a casa il pallone per il suo hat trick, finisce 6-4.

Bene anche le vice campionesse d’Italia: Citizens di ripresa a Giovinazzo contro quella Marbel Bitonto che già all’esordio aveva fermato sul pari il Pescara, e che nel primo tempo assaporano un’altra impresa, prima di inchinarsi a una sontuosa Marta. Il primo successo stagione delle campionesse pescaresi è un eloquente 5-0 al rinnovato Kick Off, nel segno di Rozo. Primo squillo per l’Italcave Statte: doppietta di Mansueto nel pokerissimo di Padova.

AUDACE VERONA-GRANZETTE 0-2 (0-1 p.t.)

AUDACE VERONA: Nagy, Pomposelli, Exana, De Angelis, Coppola, Puttow, Tombola, Rasetti, Abagnale, De Brito, Biasiolo, De Berti. All. Bruno

GRANZETTE: Grandi, Iturriaga, Pereira, Buzignani, Dayane, Ardondi, Andreasi, Longato, Gasparini, Troiano, Ricottini, Gava. All. Marzuoli

MARCATRICI: 3'26'' p.t. Buzignani (G), 19'40'' s.t. Andreasi (G)

AMMONITE: Iturriaga (G)

ARBITRI: Daniele Biondo (Varese), Alberto Volpato (Castelfranco Veneto) CRONO: Elena Lunardi (Padova)

Calcio a 5 Serie A Femminile

Risultati 2. giornata . 31 ottobre

Marbel Bitonto - Città di Falconara 2 - 5

Padova - Italcave Real Statte 1 - 5

Kick Off - Futsal Pescara Femminile 0 - 5

Lazio - Athena Sassari 7 - 2

TikiTaka Francavilla - Bisceglie Femminile 4 - 6

Audace Verona - Granzette 0-2

Classifica Serie A

Città di Falconara 6

Lazio 6

Granzette 6

Bisceglie Femminile 6

Futsal Pescara Femminile 4

Audace Verona 3

Italcave Real Statte 3

Marbel Bitonto 1

TikiTaka Francavilla 0

Kick Off 0

Athena Sassari 0

Padova 0