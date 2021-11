Vittoria per Loreo e Ca' Emo nel Trofeo Regione Veneto

LOREO (Rovgo) - Loreo ai quarti di finale e Ca' Emo agli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto, relativamente di Promozione e Seconda Categoria. LEGGI ARTICOLO ), arriva la medesima soddisfazione anche per Loreo e Ca' Emo. La formazione allenata da mister Matteo Tiozzo vince ai rigori in casa del Vazzola ai calci di rigoore, dopo che i tempi regolamentali eranodi mister Samuele Broggio che, vince alla Marcona di Ceregnano e trova gli ottavi di finale, mai raggiunti fino ad ora; la sfida si era conclusa 1 - 1 con i gol di Munari e Bego, per poi vedere la formazione adriese avere la meglio per 5 - 4 ai calci dal discetto.Insomma, dalla Promozione alla seconda categoria, la provincia di Rovigo ha una formazione che si può giocare le fasi finali di questo Trofeo Regione Veneto.