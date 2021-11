Non tutte le acque minerali sono uguali, scegliamo quella giusta per la nostra salute

ROVIGO - Dopo aver affrontato l'importanza dell'acqua per la salute ed il benessere dell'organismo ( LEGGI ARTICOLO) ed aver affrontato la differenza tra l'acqua di rubinetto e quella in bottiglia ( LEGGI ARTICOLO che possono essere acquistate in supermercato facendo però ben attenzione all'etichetta,Le acque minerali sono contenute in bottiglie di vetro o di PET (PoliEtilene Tereftalato). Il PET è una resina termoplastica riciclabile ricavata dal petrolio (1,9 L di petrolio sono necessari per produrre 1 Kg di PET) adatta al contatto alimentare, facente parte della famiglia dei poliesteri. Si tratta di un composto stabile compatibile con la conservazione alimentare, preferenzialmente di bevande. La maggior parte delle bottiglie di plastica per l'acqua in commercio è in PET: il tappo è invece solitamente in polietilene (PE) che ha valore economico superiore per cui viene frequentemente raccolto per devolvere il ricavato ad associazioni benefiche. Il vetro, composto inerte e facilmente lavabile, viene utilizzato ormai raramente per i costi più elevati e la ben nota fragilità con conseguente pericolosità dei cocci prodotti.: si devono considerare alcune caratteristiche quali il residuo fisso e il contenuto in sali, espressi sull’etichetta presente sulla bottiglia.. Per convenzione viene misurata in mg/litro dopo evaporazione di un litro di acqua a 180°: la quantità di sali che “residua” determina le caratteristica dell’acqua.a) Residuo fisso minore di 50 mg/dL: acqua “minimamente” minerale, molto “leggera”, adatta nel lattante e nell’infanzia, stimola la diuresib) Residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg/L: acqua “oligo-minerale”. Si tratta di un’acqua povera di sali, in particolare di sodio, e quindi indicata nei soggetti ipertesi e stimola la diuresic) Residuo fisso compreso tra 500 mg/L e 1500 mg/L: acqua “medio-minerale” adatta a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione (in attività fisica e in estate) permettendo la reintegrazione di liquidi e Salid) Residuo fisso maggiore di 1500 mg/dL: acqua “minerale propriamente detta”, molto ricca di sali, perciò da assumere previo parre medico in quanto con caratteristiche.1) Concentrazione di bicarbonato maggiore di 600 mg/L: “acqua contenente bicarbonato”,e in corso di malattie renali.2) Concentrazione di anidride carbonica maggiore di 250 mg/dL: “acqua acidula”:3) Concentrazione di solfato maggiore di 200 mg/L: ”acqua solfata”,perché blandamente lassativa.4) Concentrazione di sodio maggiore di 200mg/L: “acqua sodica”,5) Concentrazione di sodio inferiore a 20 mg/L: “acqua iposodica”,e nelle diete povere di sodio.6) Concentrazione di calcio maggiore a 150 mg/L: “acqua calcica” con attività su stomaco e fegato,7) Concentrazione di cloro maggiore di 200 mg/L: “acqua clorurata”,con azione lassativa.8) Concentrazione di magnesio superiore di 50 mg/l: “acqua magnesica” con azione lassativa,9) Concentrazione di Ferro bivalente maggiore di 1 mg/L: “acqua ferrica o ferruginosa”:10) Concentrazione di fluoro superiore a 1 mg/L: “acqua fluorata”e quindi “consigli d’uso” differenti: perciò quando acquistiamo un’acqua “minerale” dobbiamo prestare un "occhio all’etichetta”!

dott. Fulvio Fiorini

primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana

specializzato in Scienza dell’alimentazione