Debutta sabato a Costa la nuova stagione de Il Teatro Siete Voi

COSTA DI ROVIGO (Rovigo) – Debutta a Costa di Rovigo la seconda stagione de “Il Teatro Siete Voi – Emozioniamoci”, rassegna itinerante di spettacoli teatrali per ragazzi e famiglie, nata per incuriosire e formare le nuove generazioni (ma anche gli adulti), all’espressività emozionale attraverso il teatro. Un progetto di Irene Lissandrin con l’associazione ViviRovigo che conta la partnership di 11 Comuni polesani, la collaborazione di Arteven, il sostegno di Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Regione Veneto, Fondazione Banca del Monte e Banca del Veneto centrale, il patrocinio della Provincia di Rovigo ed una rete di sponsor privati ed associazioni di volontariato.

L’apertura ufficiale è sabato 6 novembre 2021, alle 21, al Teatro Rossi di Costa e porta in scena uno spettacolo dal titolo “Ridere, ridere, ridere ancora – Un giorno senza sorriso è un giorno perso” della strepitosa compagnia Ullallà Teatro di Marostica, già apprezzata la scorsa stagione nella rappresentazione scenica della fiaba “Rosaspina”. Ingresso tre euro con prenotazione obbligatoria, scrivendo a: prenotazione@ilteatrosietevoi.it; o via messaggio al 347/6923420. Green pass dai 12 anni. Il cartellone prosegue domenica 7 novembre a Villanova del Ghebbo e fino al 29 dicembre.

“Un debutto con uno spettacolo che già nel titolo sigilla l’emozione principe che vogliamo suscitare nel nostro pubblico: il divertimento, la risata – commenta il direttore artistico Irene Lissandrin. - Uno spettacolo nuovissimo, ambientato nel clima di pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, e che, con una trovata geniale, individua nel ‘virus della risata’ una soluzione di sopravvivenza. Una metafora della vita – continua Lissandrin - perché sono proprio le emozioni l’àncora di una vita serena e condivisibile. I bambini ce lo ricordano tutti i giorni e questo spettacolo per tutti, indica la via maestra nel caso l’avessimo persa”.

Cristiano Villa, vicesindaco di Costa, nel prepararsi ad ospitare l’apertura della rassegna ha esordito così: “Finalmente si ritorna a teatro. L'amministrazione comunale assieme a ‘Il Teatro siete voi’ offre una proposta culturale per tutti. Per trascorrere una serata di divertimento e risate delle quali c'è sempre bisogno, soprattutto in questo periodo”.

Lo spettacolo “Ridere, ridere, ridere ancora” è effettivamente ambientato in un ipotetico ed improbabile futuro del 2051, dove il terribile Professor Serio De Profundis è impegnato a sconfiggere il “virus della risata”. Nel suo laboratorio iper mega fantasmagorico e tecnologico studia i “reperti” ed, ogni tanto, si concede un viaggetto col suo teletrasporto. Proprio quando lo scienziato è pronto ad iniettare l'antivirus nel sistema per sconfiggere la risata, qualcuno, (l’uomo delle pulizie!?), non glielo permette, salvando la risata.

Uno spettacolo di e con l’attore e regista Pippo Gentile. Testi di Paola Brolati. Sviluppo multimediale di Alberto Gottardi. Costumi di Rachele Zonta.

“Il pubblico cui ci rivolgiamo – spiegano da Ullallà Teatro – è chiunque abbia voglia di ridere in modo semplice che, come diceva Gigi Proietti, non significa facile. Nell’epoca in cui essere allegri è diventato quasi un dovere da esibire sui social network, in ossequio ad un’immagine falsa e vincente, ridere rimane un atto primitivo, in comune con scimmie e ratti. ‘Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo’, scriveva Giacomo Leopardi”. Lo spettacolo presenta inserti filmati di grandi attori del passato (Buster Keaton, Charlie Chaplin e Stanlio e Ollio). “non potevamo non omaggiare quell cinema muto che tanto ci ha divertito – commentano da Ullallà Teatro - e ritrovare i nostri sorrisi sui visi dei bambini di oggi, che ci fanno capire che quei grandi attori resteranno immortali”.

Il Teatro Siete voi 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

Il cartellone

IL TEATRO SIETE VOI 2021 – Emozioniamoci

Teatro per bambini, ragazzi, scuole e famiglie del Polesine

Teatro con i ragazzi

SABATO 6 NOVEMBRE ore 21

COSTA DI ROVIGO - TEATRO ROSSI

Ridere, ridere, ridere ancora

ULLALà TEATRO

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 16.30

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sala Borin

La stamberga delle scarpe

Febo Teatro

GIOVEDì 11 NOVEMBRE ore 9.30 e 11.30

FIESSO UMBERTIANO - Scuola media

Il bosco tornerà

Pantakin Commedia

DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 16.30

SAN MARTINO DI VENEZZE - Sala Forum

Chiattaforma

Una fiaba galleggiante

Compagnia Matricola Zero

DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 16.30

CORBOLA - Palasport

Il principe felice

Fondazione Aida

DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 16.30 DEBUTTO

FICAROLO - Teatro Parrocchiale

Isola del Tesoro, arriviamo!

TerraCrea Teatro, con Andrea Zanforlin

GIOVEDì 2 DICEMBRE ore 10

TAGLIO DI PO - Sala Europa

Omertà

Barabao Teatro

SABATO 4 dicembre ore 21 DEBUTTO

LENDINARA - Teatro Ballarin

Merry Christmas

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

SABATO 11 DICEMBRE ore 21 DEBUTTO

COSTA DI ROVIGO - Teatro Rossi

InCanto di Natale

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con l’Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte. Emanuele Pasqualini, attore e regista

SABATO 18 dicembre ore 21

COSTA DI ROVIGO - Teatro Rossi

Il vestito nuovo dell’Imperatore

Gruppo teatrale Il Mosaico

LUNEDì 20 DICEMBRE ore 9.30 ore 11.30 PER LE SCUOLE

ROVIGO - Teatro Duomo

Merry Christmas

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

MERCOLEDì 22 DICEMBRE ore 21

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sala Borin

InCanto di Natale

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte.

Regia Emanuele Pasqualini

DOMENICA 26 DICEMBRE ore 16.30

BADIA POLESINE - Teatro Balzan

Le sorellastre di Cenerentola

Febo Teatro

MERCOLEDì 29 dicembre ore 21

LOREO - Teatro parrocchiale

Merry Christmas

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi e del Trio Alkimya con Claudia Lapolla violino, Nazzareno Balduin violoncello e Paolo Lazzarini pianoforte.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

INFO

La prenotazione è obbligatoria per qualsiasi spettacolo.

Telefonare al numero 347 6923420, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; oppure scrivere una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it

Facebook: Il Teatro Siete Voi

Instagram: il_teatro_siete_voi

L’acquisto del biglietto, previa prenotazione, avviene alla biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo a partire da un’ora prima. Si chiede di arrivare presto per assolvere i protocolli legati al Green Pass