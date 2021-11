Successo per il memorial Guido Ferracin di boxe

ROVIGO - Ottima la riuscita del memoria Guido Ferracin a Rovigo, presso i Salone del Grano, con la pugilistica Rodigina e la boxe Cavarzere Chioggia assieme proprio per organizzare questa bella occasione di sport. I coachhanno fatto gli onori di casa, ma erano presenti anche Gino Freo, maestro benemerito del pugilato italiano, oltre all'altro maestro benemerito Luca Rigoldi e Patrizia Guidi, presidente della federazione pugilistica del Veneto.Tanti gli atleti saliti sul ring della Pugilistica Rodigina, allenati dal maestroa salire sul ring: nella categoria Junior (65kg) sconfitta ai punti per Hassan Jallaul portacolori della Pugilistica Rodigina dopo aver incrociati i guantoni con Nicolò Vettore, pugile della Società Arl Thai Drago.Poi è stata la volta diche ha retto l'incontro non lasciando scampo al suo diretto avversario, Filippo Dordit della Union Boxe Mestre, con una vittoria ai punti.Michele Moschetto (Cat. Elite II, 73kg) sempre dei colori Pugilistica Rodigina ha ottenuto un verdetto positivo da parte degli arbitri dopo un incontro piuttosto combattuto con Matteo Cavicchi della Bolognina Boxe.Il quinto e sesto incontro della manifestazione hanno visto opporsi Osamwonyi Efe (Pugilistica Rodigina) e Riccardo Nisidi (Bolognina Boxe) per la categoria Elite 69kg con il primo che ha ottenuto la vittoria ai punti; Gianmarco Schraulex e Francesco Bacchereti rispettivamente di Boxe Mestre e Ravenna Boxe si sono dati filo da torcere nella categoria Elite 75kg ma ad avere la meglio è stato il pugile romagnolo.Infine il top della giornata è stata la sfida traatleta bosniaco. Il pugile di Porto Viro ha retto molto bene il match e al termine dei sei round ha ricevuto verdetto positivo dai giudici.