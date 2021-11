ROVIGO - In arrivo i contributi per le spese di affitto. L'amministrazione informa che, con determinazione n. 2832 del 29/10/2021 è stato approvato il Bando per l'erogazione del contributo al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020, risultanti da contratti d'affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art.11 commi 1 e 2 della L. 9 dicembre 1998 n.431. Il Bando F.S.A. 2021 sarà aperto dal 2 novembre al 30 novembre 2021.

Le domande possono essere presentate:

- presso i CAF convenzionati con il Comune di Rovigo, previo appuntamento telefonico (V. elenco allegato);

- autonomamente dal cittadino tramite Smartphone, tablet o PC accedendo all’indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html dal giorno 2 novembre al giorno 30 novembre 2021 alle ore 23.59, seguendo le istruzioni riportate.