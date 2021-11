Un libro per parlare del territorio portotollese e del suo legame con il riso

PORTO TOLLE (Rovigo) - “Profumo di risai e canna palustre - Terre d’acqua nel Delta del Po” ad opera di Luciano Scarpante e Damiano Laurenti è un libro che racconta il territorio portotollese, il suo legame con la coltivazione del riso, nonché la sua evoluzione negli anni, partendo dalle sue origini.Un’opera realizzata con il sostegno della Regione Veneto e del Comune di Porto Tolle e la collaborazione di Bancadria Colli Euganei, CE.RI.DO Delta e il Consorzio di Tutela del RisoGli autori con ilhanno voluto ringraziare personalmente coloro che hanno prestato la loro arte al compimento di un volume ricco nei contenuti e completo nella loro trattazione, incontrandoli presso la sede municipale. All’appuntamento, oltre agli autori e all’amministrazione, era presente Natalina Azzalin, classe 1951, nativaportotollese, e precisamenteemigrata in provincia di Modena nel 1969, e autrice del libro “Io e la mia grande famiglia”, il cui contenuto inerente alla mietitura del riso ha reso un meticoloso rendiconto di tale pratica nell’opera di Scarpante e Laurenti.Era presente poi Maurizio Burgato, le cui preziose immagini sono state usate per raccontare visivamente ciò che nel libro viene narrato, e Gastone Dissette (detto Rino), fotografo appassionato che vive a Rosolina, ma che negli anni ’80 si è innamorato della portotollese Maura Pozzato e del paese in cui lei viveva. Da allora è l’artista che si cela dietro le fotografie più suggestive della natura del comune polesano.Il Vicesindaco: “Il contributo artistico di queste persone rende il libro di Luciano e Damiano un’opera che è molto di più di un compendio sul riso, ma è traccia concreta di chi la storia che viene raccontata l’ha vissuta per davvero. Sono lieta di aver supportato questo progetto, che specialmente oggi acquisisce, portandolo con sé, il valore di cui si carica un prodotto semplice come il riso, rendendolo il simbolo di una cultura e tradizione fondamentali per raccontare la nostra comunità e il nostro paese”.