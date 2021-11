Maurizio Marchetti campione italiano master di cross

PALO DEL COLLE (Bari) - Un trionfo per il 68enne di Rovigo. Maurizio Marchetti si è laureato campione italiano di corsa campestre nella categoria SM65.

Il rodigino corre per la società di Bologna “Avis Castel San Pietro”, e domenica 31 ottobre ha compiuto un autentico capolavoro in terra pugliese a Palo dal Colle (Bari).

La massima rassegna nazionale di corsa campestre organizzata dalla Dynamyk Fitness Club di Palo del Colle in collaborazione con il Comitato regionale della Fidal Puglia. Ottocento atleti dei due sessi in rappresentanza di 141 società sono scesi in campo nella prova riservata a tutte le categorie Masters maschili e femminili.

Campioni italiani master 2021 di corsa campestre

Uomini

SM35: Gilio Iannone (Carmax Camaldolese)

SM40: Giovanni Auciello (Cosenza K42)

SM45: Joachim Nshimirimana (Track & Field Master Grosseto)

SM50: Pasquale Iapicco (Caivano Runners)

SM55: Domenico Caporale (Dynamyk Fitness)

SM60: Marco Cacciamani (Atl. Villa Guglielmi)

SM65: Maurizio Marchetti (Atl. Avis Castel San Pietro)

SM70: Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro)

SM75: Onelio Galeazzi (Atl. 75 Cattolica)

SM80: Leonardo Serena (I Saraceni di Lucera)

SM85: Stefano L’Abbate (Podistica Taras)

Donne

SF35: Viola Giustino (Amatori Atl. Acquaviva)

SF40: Simona Santini (Atl. Amatori Osimo)

SF45: Simona Angelini (Atl. Paratico)

SF50: Carla Primo (Rari Nantes Torino)

SF55: Rosa Luchena (Athletic Academy Bari)

SF60: Elena Fustella (Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

SF65: Paola D’Orazio (Romatletica Footworks)

SF70: Maria Linda Ciotti (Romatletica Footworks)

SF75: Eugenia Delbarba (Atl. Paratico)

SF80: Palmira Saracino (Grecia Salentina)