ROVIGO - La sala Gran Guardia di Rovigo, il 7 novembre, alle ore 17 ospiterà la presentazione del libro: Rossoanice di Grazia Previato, edito da Youcanprint. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Rovigo centro e con la coppia artistica Sara Padovani e Samuele Bergamaschi.

Rodigina di nascita, Grazia Previato, è al suo terzo romanzo (I colori di un’idea 2010 I° ed. e 2021 II° ed. E Un pettirosso per gioco 2014 I° ed. e 2020 II° ed.). La passione per la lettura ha portato l’autrice ad avvicinarsi alla scrittura spinta da un’innata curiosità e dalla voglia di sperimentare e condividere gli spazi più remoti del proprio animo dandone corpo attraverso le parole. Rossoanice, è ambientato in Toscana nelle terre del Chianti, ha come protagonista Olivier, un rinomato ebanista francese e incallito latin lover.

L'artigiano del legno viene ingaggiato dalla proprietaria di una residenza storica, per recuperare e restaurare gli arredi della villa, al fine di ottenere il certificato di qualità previsto per questo tipo di dimora. L’esperto in restauro adempie al suo incarico concedendosi continue distrazioni amorose, data l’irraggiungibilità della committente, affatto ammaliata dal parigino. Ad ogni incontro con il gentil sesso, Olivier sarà obbligato a mettersi continuamente in discussione e ad intraprendere un viaggio di non ritorno alla scoperta dell’amore nella sua complessità.

I dubbi e le insicurezze del protagonista influiranno pesantemente sulla sua autostima e sul suo ego, obbligandolo a rivedere tutti i suoi credo. La differenza tra il dare e l'avere, tra il possedere e il condividere, abbinati alla passione amorosa tra uomo e donna e conditi con tutti gli ingredienti della seduzione sono i temi dominanti del romanzo, il cui filo conduttore è l’incontenibile curiosità del protagonista.

Per partecipare all’evento il cui ingresso è libero, sarà necessario dimostrare di possedere il green pass che verrà controllato all’ingresso e indossare la mascherina, come da norme in vigore e previste per l’emergenza sanitaria Covid-19.