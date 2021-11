Trasporto scolastico: nessuna criticità dopo quasi due mesi dall’inizio delle lezioni

ROVIGO - È tornato a riunirsi nella mattinata di mercoledì 3 novembre in Prefettura il tavolo di coordinamento scuola-trasporti della provincia di Rovigo, al fine di fare un punto di situazione sull’andamento dei trasporti degli studenti degli istituti di secondo grado, a distanza di circa 45 giorni dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia, dei Comuni, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Motorizzazione Civile e dei gestori del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso della riunione si è preso atto che non si ravvisano, ad oggi, situazioni di criticità tali da dover rivedere le procedure concordate nel “Piano operativo per il coordinamento scuola-trasporti” condiviso lo scorso 10 settembre.

L’occasione è stata altresì proficua per allineare alcuni dati, relativi al flusso di studenti e agli orari di ingresso e uscita dalle scuole, forniti dall’Ufficio Scolastico Provinciale e che saranno certamente utili ai componenti istituzionali del tavolo e alle aziende di trasporto per affinare ulteriormente le misure volte a soddisfare le esigenze della popolazione studentesca della provincia di Rovigo, con particolare riferimento ad alcune linee caratterizzate da maggiore utenza nel basso Polesine.

Il Prefetto Di Nuzzo, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti, ha richiamato l’attenzione dei gestori del servizio di trasporto pubblico locale rispetto al mantenimento delle attività aggiuntive attualmente erogate e ha manifestato l’intenzione di riconvocare il tavolo a metà dicembre per un ulteriore aggiornamento.