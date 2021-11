Roberto di Carlo nominato primario di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Rovigo

ROVIGO - Da giovedì 4 novembre 2021, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 5, Patrizia Simionato, ha nominato il Roberto di Carlo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Rovigo.

Il dottor Roberto di Carlo, 50 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Chieti, specializzandosi in Otorinolaringoiatria presso l’Università di Ferrara.

Dallo scorso ottobre 2020, ha assunto il ruolo di Direttore f.f della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale rodigino, con incarico di alta specializzazione. Dal 2010 a tutt’oggi ha ricoperto l’incarico di Dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Dal 2017 ha assunto il ruolo di medico referente per la chirurgia robotica nel Dipartimento di Neuroscienze della Azienda Ospedaliera di Padova, promuovendo, per la disciplina di Orl, l’utilizzo della tecnologia robotica trans – orale nel trattamento mini-invasivo dei tumori maligni orofaringei. Nella sua carriera, ha collaborato sia con l’istituto Oncologico Veneto (IOV) che con il centro di riferimento Oncologico di Aviano (CRO). Come dirigente medico, dal 2002 al 2010 ha prestato inoltre servizio presso l’Istituto Clinico di Brescia, presso l’Azienda Universitario – Ospedaliera di Ferrara e presso l’Azienda Ospedaliera di Pordenone.

Al suo attivo, numerose pubblicazioni in riviste e testi medico- scientifici nazionali ed europei : è stato infine Direttore di corsi di specializzazione e master, svolgendo attività di docenza nell’ambito della chirurgia oncologica testa – collo. Ricca la partecipazione a congressi tematici.

“Questa nomina valorizza un ambito importante e traversale come l’otorinolaringoiatria, integrando inoltre l’offerta chirurgica nel nostro territorio – spiega la dg dell’Ulss 5 Polesana, Patrizia Simionato - un percorso che ben si coniuga con le innovazioni tecnologiche presenti in Azienda, per rendere sempre più accurato, e meno invasivo, il progetto di diagnosi, cura e riabilitazione del paziente. Al dottor Di Carlo il mio benvenuto e di tutta l’Azienda, insieme all’augurio di buon lavoro”.