“Scarpe magiche” a Villanova del Ghebbo

VILLANOVA DEL GHEBBO (Rovigo) – Chi l’avrebbe detto che ci voleva il teatro per rinverdire la fama dell’artigianato del comparto calzaturiero di Villanova e dell’Adigetto? Ebbene sì: è un racconto di scarpe, ma addirittura “magiche”, nel secondo appuntamento con “Il teatro siete voi-Emozioniamoci”, rassegna per ragazzi e famiglie, che andrà in scena domenica 7 novembre 2021, alle 16 e trenta, in sala Borin a Villanova del Ghebbo. Sul palco uno spettacolo per tutti, intitolato “La stamberga delle scarpe” della compagnia padovana Febo Teatro. Ingresso tre euro con prenotazione obbligatoria, scrivendo a: prenotazione@ilteatrosietevoi.it; o via messaggio al 347/6923420. Green pass dai 12 anni.

“Grazie al direttore artistico della rassegna Irene Lissandrin e all’Associazione ViviRovigo, - commenta con orgoglio il sindaco di Villanova Gilberto Desiati - le famiglie ed i giovani di tutte le età possono finalmente tornare a vivere il racconto, la narrazione, la recitazione, la finzione artistica del teatro. Ma – conclude - con questo spettacolo la finzione non sarà poi così distante dalla realtà di Villanova del Ghebbo, paese dove ancora oggi sono attive alcune importanti realtà produttive”.

Lo spettacolo “La stamberga delle scarpe” è reso possibile, fra l’altro, grazie al contributo di tutte le imprese ed operatori del Settore calzaturiero di Villanova del Ghebbo e dell’Adigetto.

“È sicuramente il luogo giusto per questo racconto teatrale dedicato alle “scarpe magiche” – aggiunge la project manager Irene Lissandrin – con il quale la compagnia Febo ha vinto quest'anno il premio nazionale Otello Sarzi dedicato alle ‘Giovani compagnie’. La valorizzazione del territorio, delle giovani compagnie venete e delle emozioni sono le parole d’ordine che hanno determinato il programma della rassegna ‘Il teatro Siete Voi 2021’”.

Parlando di emozioni, la storia narrata parte proprio da un classico: “C'era una volta, molti anni fa, una famosa stilista di scarpe magiche, Madame Le Tac, che era la più apprezzata del regno... “. Dopo un gravissimo incidente a palazzo, la povera Madame fu esiliata e costretta a vivere in una stamberga fatiscente, insieme all'assistente Rocchetto, che parla con le scarpe e capisce la loro lingua. Ma, come nella vita, anche nel teatro le cose possono cambiare. Tre strampalati narratori raccontano le vicende di Madame Le Tac, che decide di riscattarsi e realizzare un paio di scarpe per il matrimonio della principessa Flanella con il principe Damasco. La principessa però, piomba nel laboratorio e si innamora di un vecchio paio di scarpe in pelle di drago. Tra colpi di scena e canzoni dal vivo, i tre narratori si dilettano in questo racconto di redenzione e fantasia, in cui la tecnica dell’attore si ispira ai ritmi e alla musicalità della commedia dell’arte.

“La stamberga delle scarpe” è una produzione della Febo Teatro, per la regia di Matteo Fresch e Nicola Perin; in scena Claudia Bellemo, Gianluca Da Lio, Anna Scomparin. Costumi di Matteo Fresh; scene di Enrico Parecchi; testi di Isabella La Forgia.

Il Teatro siete Voi 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

Il cartellone

IL TEATRO SIETE VOI 2021 – Emozioniamoci

Teatro per bambini, ragazzi, scuole e famiglie del Polesine

Teatro con i ragazzi

SABATO 6 NOVEMBRE ore 21

COSTA DI ROVIGO - TEATRO ROSSI

Ridere, ridere, ridere ancora

ULLALà TEATRO

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 16.30

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sala Borin

La stamberga delle scarpe

Febo Teatro

GIOVEDì 11 NOVEMBRE ore 9.30 e 11.30

FIESSO UMBERTIANO - Scuola media

Il bosco tornerà

Pantakin Commedia

DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 16.30

SAN MARTINO DI VENEZZE - Sala Forum

Chiattaforma

Una fiaba galleggiante

Compagnia Matricola Zero

DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 16.30

CORBOLA - Palasport

Il principe felice

Fondazione Aida

DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 16.30 DEBUTTO

FICAROLO - Teatro Parrocchiale

Isola del Tesoro, arriviamo!

TerraCrea Teatro, con Andrea Zanforlin

GIOVEDì 2 DICEMBRE ore 10

TAGLIO DI PO - Sala Europa

Omertà

Barabao Teatro

SABATO 4 dicembre ore 21 DEBUTTO

LENDINARA - Teatro Ballarin

Merry Christmas

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

SABATO 11 DICEMBRE ore 21 DEBUTTO

COSTA DI ROVIGO - Teatro Rossi

InCanto di Natale

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con l’Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte. Emanuele Pasqualini, attore e regista

SABATO 18 dicembre ore 21

COSTA DI ROVIGO - Teatro Rossi

Il vestito nuovo dell’Imperatore

Gruppo teatrale Il Mosaico

LUNEDì 20 DICEMBRE ore 9.30 ore 11.30 PER LE SCUOLE

ROVIGO - Teatro Duomo

Merry Christmas

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

MERCOLEDì 22 DICEMBRE ore 21

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sala Borin

InCanto di Natale

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte.

Regia Emanuele Pasqualini

DOMENICA 26 DICEMBRE ore 16.30

BADIA POLESINE - Teatro Balzan

Le sorellastre di Cenerentola

Febo Teatro

MERCOLEDì 29 dicembre ore 21

LOREO - Teatro parrocchiale

Merry Christmas

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi e del Trio Alkimya con Claudia Lapolla violino, Nazzareno Balduin violoncello e Paolo Lazzarini pianoforte.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

INFO

La prenotazione è obbligatoria per qualsiasi spettacolo.

Telefonare al numero 347 6923420, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; oppure scrivere una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it

Facebook: Il Teatro Siete Voi

Instagram: il_teatro_siete_voi

L’acquisto del biglietto, previa prenotazione, avviene alla biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo a partire da un’ora prima. Si chiede di arrivare presto per assolvere i protocolli legati al Green Pass