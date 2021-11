Porto Viro: alla rassegna “Matti per i libri” Paolo Morando racconta l’Italia tra poteri e misteri

PORTO VIRO (Rovigo) -, nell’ambito della rassegna “Matti per i libri” la Sala Eracle ospiterà Paolo Morando, scrittore e giornalista, vicecaporedattore del, che presenterà il suo ultimo libro “Eugenio Cefis una storia italiana tra poteri e misteri” pubblicato da Laterza.Eugenio Cefis è stato per anni uno degli uomini più potenti d’Italia. Secondo molti, il più potente: la politica al suo servizio, i rapporti con i servizi segreti, le accuse di progettare disegni eversivi, fondi neri,braccio destro all'Eni di Enrico Mattei, di cui divenne successore. E poi la scalata a Montedison. Fino al colpo di scena del 1977: le dimissioni da presidente del colosso chimico e l'espatrio in Svizzera, con un immenso patrimonio personale. Un improvviso abbandono della scena pubblica di cui era stato a lungo uno dei principali protagonisti. In mezzo, una miriade di polemiche giornalistiche, scandali e inchieste, da cui uscì miracolosamente indenne.De Mauro e di Pier Paolo Pasolini che, nell'incompiuto Petrolio, scriveva proprio di lui. E poi la P2, di cui è stato indicato come il fondatore. Questo libro, grazie a una documentazione inedita (compreso un clamoroso retroscena sulla morte di Mattei), è un profilo autentico e senza sconti. Perché raccontare Eugenio Cefis oggi, nel 2021 in cui ricorre il centenario della sua nascita, significa raccontare l'Italia come mai è stato fatto prima.L’ingresso è gratuito previa esibizione di green pass e prenotazione da effettuarsi presso la Biblioteca Comunale di Via Navi Romane, anche telefonicamente 0426 321814 o per e-mail biblioteca@comune.portoviro.ro.it