L'arte di "Art Club 2000 di Mellieha e Malta" arriva a Porto Viro

PORTO VIRO (Rovigo) - Verrà inaugurata sabato 6 novembre alle ore 17 presso gli spazi della Galleria d’Arte degli Artisti del Delta di Porto Viro la mostra internazionale che ospiterà gli artisti dell’associazione Art Club 2000 di Mellieha, a Malta.

Questa mostra fa parte di una serie di collaborazioni e gemellaggi con altre associazioni italiane e straniere che aderiscono alla nostra, ormai storica, e che conta a tutt’oggi una quarantina di soci.

I maltesi che esporranno dal 6 al 13 novembre sono 9 artisti di livello internazionale, ognuno con la propria tecnica e personalità. Arriveranno a Porto Viro venerdì 5, abbiamo organizzato per loro vari spostamenti in modo che possano visitare il nostro territorio nei giorni in cui si fermeranno e dipingerlo dal vivo affinché un pittore possa assaporarlo nel modo migliore. Siamo davvero onorati di ospitarli!

Oltre a Porto Viro visiteranno Adria, Chioggia, Pomposa, Comacchio e finiranno con un giro in barca sul Delta del Po fino alle foci. Aderire a questo scambio culturale, che è un vero e proprio gemellaggio, significa avere l’opportunità per una parte dei nostri soci di esporre le proprie opere nell’ isola di Malta il prossimo anno.

L’associazione Artisti del Delta è stata fondata nel 2005, inizialmente esponevamo nei paesi limitrofi perchè la nostra filosofia è sempre stata quella di portare l’arte al di fuori delle pareti delle gallerie d’arte e dei musei dove non sempre le persone hanno la confidenza di entrare per visitare chi espone.

Pur rimanendo la nostra politica di base, ormai esponiamo in tutta Italia, in Europa, in America, siamo arrivati in Cina e la nostra mostra itinerante di arte sacra, dal titolo “La spiritualità nell’ arte”, che ha già esposto in 5 tappe, finirà in Messico nella città di Aguascalientes nel giugno 2022.

“Sono sempre dell’opinione che l’Arte ha il compito di unire i popoli. Lì dove le guerre e l’economia tendono a dividere, non è la prima mostra che organizziamo in tal senso: all’ ambasciata dell’ Iraq presso la Santa Sede a Roma, così come l’ itinerante pro Armenia che ci ha visto esporre in Piemonte e in Veneto” dichiara la Presidente Gabriella Burgato Dumas che, anche con l’ aiuto concreto dell’ amministrazione del comune di Porto Viro e dei soci, si spende per far crescere l’arte e la cultura a Porto Viro.

“Come assessore alle associazioni sono orgogliosa di avere nella nostra città dei protagonisti della Cultura e dell'Arte così attivi e appassionati come gli artisti del Delta” Afferma l'assessore del comune di Porto Viro Marialaura Tessarin, “Con Gabriella e la sua associazione abbiamo organizzato negli anni mostre e manifestazioni bellissime, sono davvero una fucina di idee! Accogliamo con molto piacere anche quest'ultima iniziativa ideata all'insegna dell'apertura, dell'inclusività, della comunicazione e dello scambio interculturale, valori che dà sempre abbiamo cercato di coltivare con tutto il nostro impegno. L'amministrazione sarà al fianco degli Artisti del Delta nella giornata di sabato, con tanto entusiasmo ma soprattutto con tanta riconoscenza: senza il loro impegno, la loro devozione e la loro creatività, la nostra città non sarebbe la stessa” Conclude l'assessore Tessarin.