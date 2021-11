L'Adria International Raceway accoglie il 6 e 7 novembre il campionato mondiale Fia Wtcr

ADRIA (Rovigo) - L'Adria International Raceway è pronto ad accogliere nel fine settimana del 6 e 7 novembre il Fia Wtcr, il campionato del mondo per vetture Turismo.sarà il primo evento agonistico in cui verrà utilizzato il nuovo layout della pista, frutto dei lavori di aggiornamento che hanno portato la lunghezza da 2702 a 3745 metri, per un totale di 11 curve. La pista veneta ha comunque mantenuto la sua natura estremamente "tecnica", ideale per le caratteristiche delle auto di classe TCR oggi protagoniste nel Fia Wtcr.Ad Adria sarà il campione in carica Yann Ehrlacher a presentarsi in vetta alla classifica generale con 160 punti, al volante della Lynk & Co del team Cyan Racing. I suoi principali inseguitori sono al momento il connazionale Jean-Karl Vernay (Hyundai) e l'argentino Esteban Guerrieri (Honda), rispettivamente a 144 e 138 punti.17."Sono contento che si corra in Italia: è accaduto tante volte con il precedente campionato WTCC, ma non ancora con il nuovo WTCR. Come pilota di casa avrò una pressione aggiuntiva, ma sarà bello, e spero che un grande numero di appassionati venga a fare il tifo", ha raccontato Tarquini nella conferenza stampa virtuale di presentazione del weekend.Il suo compagno di marca Jean-Karl Vernay, francese, attende a sua volta con impazienza questo appuntamento. "Quella di Adria per me è praticamente una tappa di casa, avendo un forte legame personale con l'Italia. Sono davvero contento che i miei amici che abitano in Veneto possano venire a seguirmi, per mostrare loro cos'è il motorsport e il mio lavoro di pilota”, ha anticipato Vernay. "Confido in un bello show per il pubblico, e mi aspetto che già le qualifiche siano cruciali".In conferenza stampa è intervenuto anche Tiago Monteiro, che guida la Honda Civic Type R TCR del team Munnich Motorsport. Anche il pilota portoghese, ex Formula 1, ha avuto modo di misurarsi nei mesi scorsi con l’ultima configurazion“tecnica e particolare”. Monteiro, inoltre, ha ricordato: "Sono legato a Honda da ormai dieci anni e le loro auto Turismo sono sempre state sviluppate da JAS Motorsport, una struttura italiana. Ho un ottimo rapporto con il vostro Paese, e ne amo la lingua".Mario Altoè, Direttore Adria International Raceway chiarisce: "La perla nel ventesimo anno di attività dell'Adria International Raceway, inaugurato nel 2002, sarà l'arrivo del campionato mondialein questo fine settimana, sulla scia di grandi competizioni per auto Turismo che abbiamo già accolto in passato. Siamo onorati che l'organizzatore Eurosport Events abbia inserito il nostro impianto nel calendario 2021, con il nuovo layout completato recentemente che potrà godere di una visibilità globale sulla scena del motorsport, mettendo alla prova piloti affermati e vetture di marchi importanti"."Il tutto senza dimenticare le migliorie apportate in parallelo ai servizi di gestione e alle infrastrutture. Ospitare la WTCR Race of Italy rappresenta non solo una grande soddisfazione per noi, ma anche una bella opportunità per il nostro territorio e per la Regione Veneto".