A Taglio di Po continua l'azione ecologica di Plastic Free

TAGLIO DI PO (Rovigo) -si terrà una pulizia ambientale presso l'argine del fiume Po in località Mazzorno Destro, nel comune di Taglio di Po. Plastic Free Onlus, che ha come obiettivo primario la sensibilizzazione sul tema plastica usa e getta, è attivissima a livello nazionale e il Polesine non fa eccezione. A distanza di una settimana dalla raccolta record di mozziconi effettuata in centro a Rovigo che ha visto una trentina di volontari recuperaregli eroi dell'ambiente in maglia blu, capitanati dal referente regionale Riccardo Mancin, si apprestano a togliere dalla natura tanta plastica erifiuti emersi dopo un recente sfalcio arginale."Quando sono passato in bici e ho visto quello scenario raccapricciante mi sono detto che occorreva necessariamente un intervento - afferma Mancin - e mi sono messo subito all'opera per pianificare e organizzare l'evento. C'è tantissimo materiale che va recuperato prima che arrivi una piena e inghiotta tutto, portandolo altrove, probabilmente riversandolo sulle spiagge deltine.dedicata al Grande Fiume. In quell'occasione, in un solo giorno, dal Piemonte al Delta furono oltre 5000 i volontari per un bottino finale che superava i 70.000 kg. di rifiuti rimossi.- prosegue il referente regionale - Senza contare gli altri rifiuti di ogni genere, spesso abbandonati abusivamente nelle vicinanze del fiume e trasportati dalle piene. Un inquinamento sempre più pericoloso che impatta quotidianamente sull’intero ecosistema, in particolare quello marino, e di conseguenza sull’uomo.”Il consiglio è quello di munirsi di abbigliamento comodo e adeguato al contesto mentre sacchi e guanti verranno forniti grazie al supporto di Ecoambiente. Maggiori informazioni sono disponibili chiamando l'organizzatore al"Mi aspetto tanti tagliolesi - conclude Mancin - L'amore per l'ambiente deve partire infatti dall'amore verso il proprio territorio, il senso di appartenenza e rispetto verso il luogo che ci ospita è la chiave. Togliere un rifiuto dall'ambiente poi è un atto di amore per noi stessi e per chi verrà domani, un'azione ben più potente di una bella parola."