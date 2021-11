Si scaldano i motori per le comunali di Porto Viro: sarà una sfida tra donne, soprattutto nel centrodestra

PORTO VIRO (Rovigo) - Ad oltre 6 mesi dalle prossime elezioni comunali che interesseranno la Provincia, a Porto Viro cominciano ad animarsi gli animi con l'Il significato politico, dopo 4 anni di opposizione, è tutto rivolto al futuro, ovvero alle prossime comunali che vedranno Gennari a sostegno del candidato di centrodestra che si presenterà per il post Maura Veronese.Gennari esce dalla cerchia dei "contestatori" ed entra nel gruppo che, idealmente, dovrebbe continuare a guidare l'importante comune basso polesano.salvo passi indietro dell'interessata,I dialoghi per le elezioni provinciali a Rovigo del prossimo 18 dicembre e l'ipotesi che Lega e Fratelli d'Italia "strappino" la proposta di un listone unitario condiviso per presentare una lista tutta loro, danno forza ad uno scenario che vedrebbe, almeno nel centrodestra, la possibilità di scegliere tra due candidate sindaco: l'uscente Maura Veronese e la "quasi" consigliera regionale Valeria Mantovan che ha registrato un consenso estremamente ragguardevole in provincia di Rovigo alle regionali 2020 sostenuta da FdI e Lega.Il partito di Giorgia Meloni a livello nazionale è da solo orgogliosamente all'opposizione di un governo che ha aperto le porte a tutti, appiattendo le posizioni politiche dei singoli, a livello regionale è in coalizione con Lega e Forza Italia, a livello comunale, a Porto Viro, governa con il Pd. Per la componente dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia il 2022 potrebbe essere il momento di mettere ordine alla situazione politica di Porto Viro.