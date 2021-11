Quarto gran premio regionale Fita: al via la selezione per i “campioni” che si sfideranno a livello nazionale

edizione del “Gran Premio Regionale Veneto”, kermesse abbinata all’analogo “Gran Premio” nazionale, vinto quest’anno – nella finalissima svoltasi in Sicilia – proprio dallacompagine veneta in concorso:, in provincia di Venezia, che ha conquistato il trofeo maggiore e altri tre riconoscimenti (migliore regia, migliore attore protagonista e migliore spettacolo per la Giuria giovani) con la commedia dell’arte “La strana storia del Dottor Jeckyll e Mr. Hyde”.affidata a una giuria composta da giornalisti e critici teatrali che visionerà le registrazioni degli spettacoli. L’iscrizione è gratuita e per candidarsi basteràseguire le istruzioni del bando pubblicato nel sito www.fitaveneto.org e inviato via email in questi giorni a tutte le formazioni associate.Ogni compagnia potrà partecipare al concorso con un solo spettacolo.Durante l’evento – che ha avuto come tema principale la regia e come relatori Armando Carrara, Roberto Cuppone e Lorenzo Maragoni - un riconoscimento è andato anche alle altre sedici concorrenti venete partecipanti alla selezione per il 2021, nonché ai circa duecento partecipanti alla maratona di letture “Dantesca” svoltasi a marzo e ai corsisti del seminario di scrittura drammaturgica"L’edizione 2021 del Gran Premio – commenta il presidente di FITA Veneto, Mauro Dalla Villa – ci ha regalato la soddisfazione di vedere la nostra regione sul gradino più alto del podio nazionale: una conferma della qualità che il nostro teatro sa esprimere, tra l’altro con uno spettacolo al crocevia fra tradizione e contemporeneità. Sono certo che anche quest’anno le nostre compagnie che vorranno mettersi in gioco sapranno dare prova di grande varietà, passione e impegno".