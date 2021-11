Il sold-out della risata a il Teatro siete Voi

COSTA DI ROVIGO – “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. Tra risate e colpi di scena, il messaggio arrivato forte e chiaro dallo spettacolo “Ridere, ridere, ridere ancora” della Compagnia Ullallà Teatro di Marostica, è di quelli che mette subito di buonumore e incita all’ottimismo. Forse anche per questo, è andato sold-out lo spettacolo inaugurale della nuova stagione della rassegna “Il teatro siete voi – Emozioniamoci”, progetto di Irene Lissandrin con ViviRovigo, che si è svolto ieri sera (6 novembre) al Teatro Rossi di Costa. Tante famiglie con bambini di ogni provenienza. Il vicesindaco di Costa, Cristiano Villa a salutare l’inizio della stagione di teatroragazzi, in cui il piccolo comune è sicuramente in prima fila, così come lo era letteralmente, il divertito sindaco Gian Pietro Rizzatello.

Sul palco il roboante, magnetico, esilarante Pippo Gentile; attore e regista della strepitosa compagnia Ullallà Teatro, nei panni di uno scienziato pazzo del 2051, il Professor Serio De Profundis, che ha messo a punto un allarme antivirus per sconfiggere la terribile iattura della risata. Ma verrà fermato in extremis dall’uomo delle pulizie, che gli manda un poetico messaggio sull’importanza della risata, quell’atto primitivo, liberatorio, scomposto e contrapposto ai sorrisi artefatti del mondo social. Non prima, però, di aver coinvolto i bambini del pubblico nei suoi improbabili e involontariamente comici esperimenti ed aver fatto scompisciare la platea col disvelamento del fenomeno della levitazione.

Spettacolari le scenografie e fantasmagorici gli effetti speciali multimediali di Alberto Gottardi. Pubblico in catarsi. Divertente anche il “dibattito” finale, ormai tradizione de “Il teatro siete voi”, con cui Irene Lissandrin microfona i bambini che vogliono riferire agli attori le loro curiosità e le loro fantasie. È dunque partita alla grande la nuova edizione de “Il teatro siete voi” che andrà avanti fino al 29 dicembre, con un fitto cartellone di spettacoli e commedie teatrali per ragazzi di compagnie professioniste venete innovative e di grande interesse.

Il Reatro siete Voi 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

Il cartellone

IL TEATRO SIETE VOI 2021 – Emozioniamoci

Teatro per bambini, ragazzi, scuole e famiglie del Polesine

Teatro con i ragazzi

SABATO 6 NOVEMBRE ore 21

COSTA DI ROVIGO - TEATRO ROSSI

Ridere, ridere, ridere ancora

ULLALà TEATRO

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 16.30

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sala Borin

La stamberga delle scarpe

Febo Teatro

GIOVEDì 11 NOVEMBRE ore 9.30 e 11.30

FIESSO UMBERTIANO - Scuola media

Il bosco tornerà

Pantakin Commedia

DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 16.30

SAN MARTINO DI VENEZZE - Sala Forum

Chiattaforma

Una fiaba galleggiante

Compagnia Matricola Zero

DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 16.30

CORBOLA - Palasport

Il principe felice

Fondazione Aida

DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 16.30 DEBUTTO

FICAROLO - Teatro Parrocchiale

Isola del Tesoro, arriviamo!

TerraCrea Teatro, con Andrea Zanforlin

GIOVEDì 2 DICEMBRE ore 10

TAGLIO DI PO - Sala Europa

Omertà

Barabao Teatro

SABATO 4 dicembre ore 21 DEBUTTO

LENDINARA - Teatro Ballarin

Merry Christmas

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

SABATO 11 DICEMBRE ore 21 DEBUTTO

COSTA DI ROVIGO - Teatro Rossi

InCanto di Natale

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con l’Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte. Emanuele Pasqualini, attore e regista

SABATO 18 dicembre ore 21

COSTA DI ROVIGO - Teatro Rossi

Il vestito nuovo dell’Imperatore

Gruppo teatrale Il Mosaico

LUNEDì 20 DICEMBRE ore 9.30 ore 11.30 PER LE SCUOLE

ROVIGO - Teatro Duomo

Merry Christmas

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

MERCOLEDì 22 DICEMBRE ore 21

VILLANOVA DEL GHEBBO - Sala Borin

InCanto di Natale

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte.

Regia Emanuele Pasqualini

DOMENICA 26 DICEMBRE ore 16.30

BADIA POLESINE - Teatro Balzan

Le sorellastre di Cenerentola

Febo Teatro

MERCOLEDì 29 dicembre ore 21

LOREO - Teatro parrocchiale

Merry Christmas

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi e del Trio Alkimya con Claudia Lapolla violino, Nazzareno Balduin violoncello e Paolo Lazzarini pianoforte.

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.

Regia Emanuele Pasqualini

INFO

La prenotazione è obbligatoria per qualsiasi spettacolo.

Telefonare al numero 347 6923420, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; oppure scrivere una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it

Facebook: Il Teatro Siete Voi

Instagram: il_teatro_siete_voi

L’acquisto del biglietto, previa prenotazione, avviene alla biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo a partire da un’ora prima. Si chiede di arrivare presto per assolvere i protocolli legati al Green Pass