Il trionfo delle scarpe

VILLANOVA DEL GHEBBO (Rovigo) – Trionfo, successo e fortuna, per le scarpe di Madame Le Tac, andate in scena ieri (7/11) a Villanova del Ghebbo, patria del calzaturiero polesano, come secondo appuntamento della rassegna “Il teatro siete voi-Emozioniamoci”, di Irene Lissandrin con ViviRovigo. Lo spettacolo “La stamberga delle scarpe” della premiata compagnia Febo Teatro di Padova ha sbancato il botteghino. Bambini, anche piccoli, con le loro famiglie hanno raggiunto il comune in riva all’Adigetto da ogni parte della provincia e oltre. Gongolanti, sul palco ai saluti, l’assessore alla Cultura Martina Mosca, ed in platea tra gli spettatori, il sindaco Gilberto Desiati che ha offerto personalmente a sorpresa, una merenda di fine spettacolo preparata dalla neo-inaugurata Osteria della Gioia, ristobar inclusivo di avviamento al lavoro, progettato dall’associazione Amici di Elena.

Teatro d’attore con scenografie e costumi di un imprecisato tempo fiabesco, sono il fiume che corre in questo spettacolo di teatro ragazzi, dove gli attori di Febo sguazzano come pesciolini d’oro, ispirandosi alla commedia dell’arte, cantando, raccontando, impersonando, rigorosamente con musiche dal vivo, il testo originale di Isabella La Forgia. La storia di caduta e risalita di una stilista di “scarpe magiche”, Madame Le Tac e del suo bizzarro aiutante Rocchetto. Tre narratori introducono la drammatizzazione e parte un’ora di risate, colpi di scena e magia, tra suole e tomaie, narrate con una verve, da incantare anche i bambini più piccoli. D’altra parte proprio con questa piéce la compagnia Febo ha vinto lo scorso luglio il premio nazionale Otello Sarzi dedicato alle ‘Giovani compagnie’. Strabilianti presenze sceniche per i tre attori professionisti, nel doppio ruolo di narratori e personaggi: Claudia Bellemo, Gianluca Da Lio, Anna Scomparin. Ottimi i costumi di Matteo Fresh. Scene di Enrico Parecchi; regia di Matteo Fresch e Nicola Perin. Lo spettacolo “La stamberga delle scarpe” è stato sostenuto, tra gli altri sponsor, dal contributo di tutte le imprese ed operatori del Settore calzaturiero di Villanova del Ghebbo e dell’Adigetto.

“Emozioniamoci ogni weekend – ha commentato la direttrice artistica Irene Lissandrin, parafrasando il titolo della rassegna – Il teatro è tornato a capienza cento per cento, torniamo anche noi tutti a teatro. ‘Il teatro siete voi’ offre uno spettacolo a settimana, fino al 29 dicembre, per ragazzi, famiglie, scolaresche e chiunque abbia voglia di emozionarsi”.

IL TEATRO SIETE VOI 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.

Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.

Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.