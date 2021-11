1.000 chili di rifiuti raccolti a Mazzorno Destro

TAGLIO DI PO (Rovigo) - Domenica 7 novembre una settantina di associati e volontari Plastic Free Onlus hanno risposto all'appello del referente regionale Riccardo Mancin esi sono radunati nell'area golenale presso l'attracco sul fiume Po, in località Mazzorno Destro, frazione di Taglio di Po. L'obiettivo era ripulire due tratti arginali lungo i quali, dopo un recente sfalcio, era emersa una quantità importantegiunte con grande energia edeterminazione per ridare un pò di respiro al Grande Fiume. Dopo l'accoglienza di rito i volontari in maglia blu con tartaruga si sono divisi in due gruppi, raccogliendo in sole due ore circa 1000 kg. di rifiuti, soprattutto plastici.Mi è piaciuto vedere le famiglie con i bimbi all'opera, impegnati a dare un piccolo ma significativo contributo - commenta Mancin - Sapevo che il bottino sarebbe stato di impatto ma la cosa che dovrebbe far riflettere è che tutto ciò è stato recuperato in un solo kilometro di sponda e solo perchè hanno sfalciato, altrimenti sarebbe rimasto tutto lì, invisibile, inglobato dalla vegetazione e dal terreno per centinaia di anni."Reazione di sorpresa anche per i volontari stessi, di fronte a tantissimi rifiuti. "Immaginiamo la quantità che troveremmo nei 652 km della sua complessiva lunghezza eraddoppiamoli, viste le due sponde. Ne uscirebbe una cifra clamorosa. - prosegue Mancin - Il Po trasporta ogni anno 4000 tonnellate di microplastiche nell'Adriatico, con ripercussioni sugli ecosistemi fluviali e marini, oltre che sull'uomo.Infine i ringraziamenti del referente regionale: "Grazie ad Ecoambiente ed all'Amministrazione Comunale di Taglio di Po nelle veste del vicesindaco Alberto Fioravanti, in prima linea insieme ai volontari. Per aver reso possibile il terzo tempo finale un ringraziamento va anche al Panificio Girotti, Prix supermercati, Andrea Milani rivendita bevande e al fantastico staff del Comitato di Mazzorno Destro per l'accoglienza e l'ospitalità."La missione di sensibilizzazione di Plastic Free continua imperterrita su tutto il territorio nazionale e nel Veneto proseguiranno gli appuntamenti di raccolta oltre agli incontri dei referenti della Onlus nelle scuole per informare i più piccoli sulla tematica. Chi volesse unirsi alle passeggiate ecologiche può farlo restando aggiornato seguendo i gruppi Facebook Plastic Free Veneto e Plastic Free Rovigo.