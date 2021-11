Il Colonnello Antonio Morelli è il nuovo comandante delle Fiamme Gialle di Rovigo

ROVIGO - Lunedì 8 novembre, presso la Caserma “Mavm Fin. Tullio Olivato” di Borsea frazione di Rovigo, alla presenza del Comandante Regionale Veneto, Generale di Divisione Giovanni Mainolfi, dei Comandanti di tutti i Reparti polesani e di una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado, nel rispetto delle misure di contenimento pandemico in atto, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Fiamme Gialle rodigine tra il Colonnello Dario Guarino e il Colonnello Antonio Morelli.

Il Colonnello Guarino, dopo l’esperienza al vertice della Guardia di Finanza di Rovigo, durata più di tre anni, andrà a ricoprire l’analogo incarico di Comandante Provinciale di Belluno.

Nel discorso di commiato, il Colonnello Guarino ha rivolto parole di sentito ringraziamento nei confronti della Superiore Gerarchia e del personale dipendente che, con impegno e spirito di servizio, ha ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi, pur in presenza della perdurante emergenza pandemica.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Morelli, 57 anni, originario di San Benedetto del Tronto, giunge a Rovigo proveniente dall’Ambasciata di Berna in Svizzera, ove ha ricoperto il delicato incarico in qualità di esperto della Guardia di Finanza.

Laureato in giurisprudenza, in scienze della sicurezza economico finanziaria, l’Ufficiale ha, altresì, conseguito il titolo Issmi (istituto superiore stato maggiore interforze), grazie a un corso dedicato a tematiche strategiche di carattere militare ed economico, soprattutto a carattere internazionale, a cui si accede tramite in selettivo concorso.

Arruolatosi nel 1983, dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, il Colonnello Morelli, nel corso della sua carriera, ha svolto servizio in Reparti Operativi nelle Marche, in Campania, in Friuli Venezia Giulia ed è stato, altresì, Comandante Provinciale di Varese e di Vicenza prima di andare a ricoprire anche un prestigioso incarico presso il Comando Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale con sede a Palermo.

Il Colonnello Morelli, nel suo discorso di insediamento, ha rappresento che il suo intento è quello di continuare a operare in armonia e in linea con quanto fatto dal Colonnello Guarino, adottando un’azione di servizio finalizzata ad assicurare le migliori condizioni di legalità a tutela dei cittadini e degli operatori economici, in piena unità d’intenti con le altre locali Istituzioni, allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità economico-finanziaria nella provincia rodigina.

Il Generale di Divisione Mainolfi, dopo aver ringraziato il Colonnello Guarino per l’eccellente lavoro svolto nella Provincia di Rovigo ed espressogli l’apprezzamento per la guida attenta e sicura anche nel periodo difficile dell’emergenza sanitaria da Covid-19, garantendo sempre la massima operatività e la diffusa presenza nel territorio delle Fiamme Gialle, ha rivolto al nuovo Comandante, Colonnello Antonio Morelli, un sincero augurio di buon lavoro nell’incarico assunto, con l’auspicio di ulteriori lusinghieri risultati di prestigio del Corpo e nell’interesse del Paese.