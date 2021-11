Stato d’agitazione, Cgil al fianco dei sanitari, presidio davanti all’Ospedale

ROVIGO - “Sanità, situazione disarmante. Operatori sanitari stremati. Lavoratori, professionisti che hanno perso la continuità con la famiglia. Turni estenuanti, orari di lavoro cambiati oggi per domani, riposi saltati, ferie bloccate, continui richiami in servizio. Riorganizzazioni continue, trasferimenti da un presidio ospedaliero all’altro, sempre in viaggio con la valigia pronta. Chiusure e riaperture di intere aree hanno sconvolto la vita personale di questi lavoratori. E non è finita. Questo maledetto virus non è ancora stato sconfitto e sta rialzando la testa”. A parlare è Riccardo Mantovan della Fp Cgil Rovigo, dopo i tentativi di un accordo con l’Ulss 5 Polesana sugli straordinari, è frattura.

“I ricoveri stanno salendo continuamente. Terapia intensiva Covid di Trecenta è già arrivata a 4 ricoveri (LEGGI ARTICOLO) ed il personale rischia di scoppiare. Terapia intensiva di Rovigo costretta ad aumentare i posti letto per rispondere alle esigenze del territorio, ma il numero degli Infermieri non aumenta di conseguenza. Lavorare con il pannolone non deve essere condizione semplice da sopportare. E se a tutto questo aggiungiamo la paura di poter essere loro stessi a portare a casa la bestia, è possibile immaginare che anche gli equilibri familiari possano essere alterati.

E la Direzione Generale continua a ordinare di fare, fare, fare, mentre gli organici continuano a calare. Basta. Anche i lavoratori dell’Ulss 5 hanno una dignità, una vita privata e una famiglia”.

La Fp Cgil Rovigo poi rincara la dose “Direzione Generale che non ha rispetto per quanto fatto da questi lavoratori in 2 anni di emergenza! E che addirittura obbliga i suoi dipendenti a superare una vera e propria prova d’esame per avere accesso ad una progressione economica, diritto definito dal Contratto Nazionale che non prevede nessun esame. Unica Ulss in Italia.

Anche i lavoratori dell’Ulss 5 di Rovigo hanno dei diritti e sono stanchi di rispondere esclusivamente ai doveri. Proprio per questo, venerdì 12 novembre dalle ore 8 alle ore 10 saremo insieme a loro in assemblea/presidio davanti all’entrata dell’ospedale di Rovigo per lanciare lo stato d’agitazione. L’onda di protesta di questi lavoratori partirà da Rovigo e sarà solo l’inizio di un percorso di lotta perché questi lavoratori meritano rispetto. Basta spot televisivi. Questa è la sfida che lanciamo. Tutte le istituzioni, regione Veneto compresa, devono farsi carico realmente dell’enorme problema sanitario. Ai cittadini del Polesine chiediamo tutto il supporto possibile perché la Sanità è un bene pubblico di valore inestimabile”.