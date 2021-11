Il Comune di Rovigo dice No grazie a 100.000 euro "facili" della Regione Veneto per il Biciplan

ROVIGO - "" questo l'affondo all'amministrazione Gaffeo da parte dei consiglieri Lorenzo Rizzato (Lega) e Mattia Milan (capogruppo Lista Menon) che martedì scorso hanno partecipato alla riunione della Terza Commissione Consiliare che si è proprio occupata di analizzare il Biciplan, lo strumento di programmazione delle piste ciclabili.I due consiglieri comunali si riferiscono ad una loro proposta avanzata in estate: "Questo punto, con la finalità di concludere la ciclabile tra San Sisto e Sant'Apollinare nonchè fino al Porticciolo Turistico.".Infatti durante la Commissione propriouna lunga serie di suggerimenti e richieste di delucidazioni, tra cuiA rispondere è statoe questo ha provocato le reazioni dei due consiglieri comunali: "Che il Biciplan fosse ambizioso pensiamo fosse chiaro a tutti ma siamo particolarmente preoccupati che tutto ciò che ora stiamo discutendo e migliorando possa non vedere mai la luce.L'unico modo per riuscire a concretizzarlo è quello di partecipare ai vari bandi regionali, nazionali ed europei ed è proprio su questo che iniziamo a preoccuparci.Non vorremmo che questa fosse una pura operazione di propaganda che non arriverà mai a vedere la luce".Infine i due consiglieri concludono dicendo: "Entrambi siamo stati molto collaborativi con proposte, suggerimenti e miglioramenti a questo piano, abbiamo anche segnalato la possibilità a partecipare a questo bando regionale: l'amministrazione comunale oltre a programmare il Biciplan deve iniziare anche ad attivarsi seriamente per la partecipazione ai bandi:".