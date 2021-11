Annunciate le formazioni per il derby d’Italia, opportunità per Uncini e Borin

ROVIGO - FemiCz Rovigo senza Momberg (LEGGI ARTICOLO), Ciofani (infortunio alla spalla), Bacchetti (infortunio muscolare), Swanepoel (ginocchio) e Da Re, e soprattutto con due sconfitte da digerire. Derby a Padova allo stadio Plebiscito, il Petrarca viaggia a gonfie vele, come lo scorso anno è partito a razzo, i Bersaglieri dopo aver cambiato molto in Estate, stanno cercando di risolvere diversi problemi. Servirà la partita perfetta, come a Calvisano, purtroppo il Xv di Allister Coetzee affronta i vice campioni d’Italia nel momento peggiore.

Disciplina, gioco al piede, e concretezza. Tre cose servono alla FemiCz Rovigo, e spesso sono mancate in questo inizio di stagione. Inutile guardarsi indietro, c’è il Petrarca, e come al solito il derby è una partita diversa, vincerà la squadra che sbaglierà meno, e contro il Valorugby i rossoblù hanno fallito numerose occasioni gettando al vento una vittoria alla portata. Invece al Plebiscito si potrebbe concretizzare la terza sconfitta consecutiva, come lo scorso anno, poi il 2 giugno l’apoteosi e lo scudetto sullo stesso campo. Il Petrarca di questa stagione sembra ancora più cinico, quadrato, ha cambiato alcuni elementi con giocatori di qualità, tra cui l’ex Matteo Canali. Tra gli ex anche Citton (in panchina) e Pavesi, sul fronte della FemiCz Alberto Chillon (uno dei pochi ad aver vinto lo scudetto con Padova nel 2011 e con il Rovigo 2016), e Leonardo Sarto cresciuto proprio all’ombra del Santo.

“Arriviamo a questa partita col morale alto”, spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato. “Siamo contenti di quanto fatto domenica a Calvisano, anche se la gioia è durata giusto il tempo del viaggio di ritorno a Padova. Poi siamo tornati subito in campo per preparare al meglio questo derby. Purtroppo abbiamo avuto solo quattro giorni di recupero, sfruttandoli al meglio per recuperare energie fisiche e mentali e curare i dettagli. Rovigo è una squadra estremamente fisica e performante, ha uno dei punti di forza nel drive, e in particolare nei trequarti schierano un giocatore, Ferrario, che è un grande portatore di palla. Dobbiamo limitare lui e la possibilità per Leonardo Sarto di mettere in moto le gambe. Sono ben guidati da Chillon, e non dobbiamo concedere calci piazzabili a Van Reenen, che ha percentuali molto interessanti. E’ comunque un derby, una partita che si presente da sola. Ancora una volta vogliamo rendere orgogliosi di noi la società e i tifosi”.

“Da questo momento, ogni partita è davvero importante per Rovigo.” commenta coach Allister Coetzee alla viglia del grande match.“Avevamo iniziato bene il Campionato, abbiamo perso però due partite di fila, è come un “dosso di velocità”. Questo weekend abbiamo l’opportunità di giocare contro un top team del Campionato, Petrarca, sono molto organizzati e molto bravi. Veniamo da una sconfitta di un solo punto contro il Valorugby, l’aspetto negativo per noi è stato sicuramente il cartellino rosso; dobbiamo migliorare la nostra disciplina, la differenza sarà prendere le giuste decisioni nei giusti momenti. Sarà una vera e propria battaglia, molto fisica, dobbiamo essere al meglio. Ci sono stati degli infortuni rispetto alla scorsa partita, ma per quelli che entreranno sarà un’opportunità fondamentale per dimostrare cosa possono fare contro una squadra preparata”.

Dentro da subito Uncini all’ala, il rossoblù rivelazione dello scorso campionato, estremo Borin, Cadorini ovviamente tallonatore titolare, Lugato in panchina pronto a dargli il cambio se necessario. Numero 8 sulle spalle di Ruggeri, Leccioli in prima linea dentro da subito, Allister Coetzee si gioca la carta Greeff nella ripresa.

Padova, Stadio “Plebiscito” - venerdì 12 novembre, ore 20.30

Peroni TOP10, VII giornata

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby: Lyle; Zini, Sgarbi, Broggin, Schiabel; Ferrarin, Tebaldi; Trotta (cap.), Ghigo, Makelara; Canali, Galetto; Pavesi, Cugini/Di Bartolomeo, Borean

a disposizione: Spagnolo, Carnio, Hasa, Beccaris, Michieletto, Goldin, Panunzi, Citton

all. Marcato

Femi-CZ Rovigo: Borin; Sarto, Lertora, Diederich Ferrario, Uncini; Van Reenen, Chillon; Ruggeri, Lubian, Sironi; Steolo, Ferro (cap.); Pomaro, Cadorini, Leccioli.

a disposizione: Lugato, Quaglio, Brandolini, Piantella, Cosi, Greeff, Visentin, Moscardi

all. Coetzee

arb. Gnecchi (Brescia)

g.d.l. Franco (Pordenone), Merli (Jesi)

quarto uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

Rugby Top10

Prossimo turno - VII giornata

14.11.2021 - ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Transvecta Calvisano - rinviata al 27.11.2021

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno

Valorugby Emilia v Fiamme Oro

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

Classifica: Petrarca Rugby punti 28; Valorugby Emilia 22; HBS Colorno 20; Fiamme Oro Rugby 16; Femi-CZ Rovigo* 15; Transvecta Calvisano 14; Mogliano Rugby 1969* 10; Sitav Lyons e Rugby Viadana 1970 9; Lazio Rugby 1927 3

*una partita in meno