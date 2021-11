Settimana Serafiniana, ritorno in grande stile

Gli organizzatori hanno voluto quest’anno concentrare la rassegna in due eventi, che si svolgeranno nella suggestiva cornice del Teatro Tullio Serafin di Cavarzere. Il primo – in programma alle 17.30 di sabato 13 novembre– è dedicato interamente alle giovani promesse dell’arte musicale, vedrà infatti la partecipazione de gli allievi dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Cavarzere che si esibiranno in un concerto sotto l’attenta direzione dei loro insegnanti di strumento.Sarà una gradita occasione per beneficiare della presenza di questi giovani musicisti che per la loro preparazione hanno in più occasioni brillato, conquistandosi menzioni e riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Il secondo appuntamento – che si svolgerà sabato 20 novembre alle 21– rappresenta una tradizione per Cavarzere e per tutti coloro che hanno a cuore il genio di Tullio Serafin e la sua straordinaria esistenza. Si tratta, infatti, del concerto Omaggio a Tullio Serafin, che il Circolo promuove da oltrequarant’anni, un momento musicale in ricordo del Maestro, al quale hanno partecipato i più grandi interpreti e che fa parte ormai della storia di Cavarzere.A curare la parte musicale del concerto di quest’anno saranno due musicisti d’eccezione, il violinista Marco Bronzi ed il pianista Antonio Camponogara. Il programma della serata prevede l’esecuzione di alcune tra le più significative pagine di Niccolò Paganini, Giuseppe Verdi, Gaetano Pugnani, Jules Massenet e Pablo De Sarasate, la maggior parte delle quali alla prima esecuzione a Cavarzere.A rendere ancor più significativa la serata del 20 novembre sarà la consegna del Premio Internazionale Tullio Serafin al soprano Rita Lantieri. La celebre artista sarà a Cavarzere per ritirare questo importante riconoscimento, conferitole dal Circolo Tullio Serafin, in collaborazione con la Città di Cavarzere e il Festival Internazionale Maria Callas di Verona,fondato e presieduto dal direttore d’orchestra M° Nicola Guerini, al quale i promotori del Premio hanno affidato l'incarico di direttore artistico sin dalla prima edizione.Il Premio Internazionale Tullio Serafin è stato istituito nel 2018, anno significativo per il ricordo del celebre direttore veneto, nel quale si sono celebrati i cinquant'anni dalla scomparsa ed i 140 dalla nascita a Rottanova di Cavarzere, piccola frazione che il Maestro ha scelto come sua dimora eterna. Proprio lì lo storico Circolo Tullio Serafin, oggi presieduto da Nicla Sguotti, musicologa che con i suoi studi e pubblicazioni sul Maestro è impegnata da oltre un decennio nel promuovere, con un profilo scientifico, la riscoperta di questo artista straordinario – continua a creare iniziative e momenti finalizzati ad approfondire lo studio di Tullio Serafin.Non si contano gli eventi promossi dall’associazione cavarzerana in più di quattro decenni di attività, iniziative che hanno avuto come ospiti i più illustri interpreti del Novecento, a Rottanova per ricordare il grande Maestro, capace ancora oggi di affascinare per la sua arte direttoriale ma anche per la profonda umiltà che, unita alla competenza in fatto di voci, è testimoniata da chi collaborò con lui. Risulta difficile citare tutti i grandi ospiti del Circolo Tullio Serafin, tra essi Fedora Barbieri, Gianfranco Cecchele , Giuseppe Di Stefano, Leyla Genger, Fiorenza Cossotto e Rolando Panerai , insieme ad altre leggende del teatro musicale. Anche Renata Tebaldi fu a Rottanova grazie al Circolo, che l'ebbe come madrina alla cerimonia per l'inaugurazione del monumento dedicato al Maestro, nel giardino dell'edificio che oggi ospita la sede dell'associazione.In questa lunga e prestigiosa tradizione si inserisce il Premio a Rita Lantieri, artista tra le più apprezzate del panorama operistico internazionale, che ha brillato nel repertorio romantico e verista sotto la direzione di illustri Maestri ed ha riscosso in numerosi teatri italiani, europei e americani continui successi ed unanimi consensi di pubblico e di critica.L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito, con prenotazione e green pass obbligatori. È possibile prenotare il proprio posto presso il botteghino del Teatro Tullio Serafin venerdì 13 e venerdì 19 novembre dalle 10 alle 12, sabato 13 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 e sabato 20 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 20 in poi. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Cavarzere allo 0426. 317160 e all’indirizzo biblioteca@comune.cavarzere.ve.it.