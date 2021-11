Ca' Emo nella storia. Quarti di finale del Trofeo Regione Veneto raggiunti con orgoglio

è ai quarti di finale del Trofeo Regione Veneto di seconda categoria. Un risultato mai ottenuto dalla formazione adriese, che negli ultimi anni ha avuto una vera e propria crescita. Sicuramente in pochi se lo sarebbero aspettati, maè riuscito a mettere in campo una squadra motivata e che, contro l'Atletico Granze, non ha avuto dubbi.Una bella soddisfazione non solo per la comunità della frazione adriese, ma in generale per tutto il comune di Adria, che vede una formazione di seconda categoria arrivare così in fondo a questa competizione.A parlare il giorno dopo è il direttore generale: "Siamo tutti contenti per questo bel risultato, in quanto tutti credevamo nei mezzi dei ragazzi e alla fine siamo stati premiati". "Di certo non è stato facile ottenere questo 2 - 0 contro la formazione padovana, ma alla fine il risultato è arrivato"."Merito dei ragazzi e di mister Samuele Broggio che hanno dato il massimo per questo traguardo storico per tutta la società rossoargento". Concludendo: "Adesso dobbiamo guardare alla prossima sfida; probabilmente giocheremo fuori casa, ma non è ancora sicuro; l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è farci trovare pronti per questa occasione".