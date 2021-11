La Traviata ammalia Rovigo

ROVIGO -A mezz’ora dall’inizio la coda di persone per entrare al Teatro Sociale di Rovigo, che inaugurava la stagione lirica 2021-22 con “La Traviata”, era strabiliante. 500 persone in fila che hanno occupato tutti i posti possibili tra platea, palchi e loggie. La voglia di partecipazione, dopo quasi due anni di chiusura del teatro per la pandemia, era palpabile e visibile: dall’armadio di casa in tanti hanno tirato fuori i vestiti da sera: lustrini, strascichi, spacchi, abiti perfetti e anche qualche pelliccia, benché il freddo, nella serata del 12 novembre, non fosse poi così pungente.“La Traviata” di Giuseppe Verdi è stata proprio l’opera giusta, scelta dal direttore Luigi Puxeddu, per un desiderato ritorno alla normalità. “Special edition” perché come ha detto il regista Ivan Stefanutti, anche scnografo, costumista e autore delle proiezioni, “è un’opera perfettamente in linea con i protocolli Covid, quindi speciale, perché non sottolinearlo?”.. Costumi raffinati, decisamente lussuosi e belli. Stefanutti sul palcoscenico porta la voglia di rinascita, di danzare, di cantare, di essere felici degli anni ’30, dopo la crisi economica mondiale, e sembra che, vedendo il clima all’interno del teatro, anche il post-Covid abbia una dinamica emotiva simile.L’orchestra è schierata in buca. Anche gli strumenti sono elettrizzati. Arriva ile l’applauso è già caloroso. E’ il direttore giusto per ricominciare con l'opera lirica: esperienza e carisma. Prima però c'è l’inno italiano, pubblico in piedi, ilè sul palchetto d’onore con il Questore, l'assessore Roberto Tovo nel palchetto accanto. Fratelli d’Italia ringalluzzisce anche i più coriacei.Poi parte il preludio. L’orchestra è trascinante. Il grande disegno in perfetto stile Art Decò del fondale è proprio bello. Entrano i personaggi, dopo il corale "Libiamo" scatta il primo applauso all’opera.Le prime scene hanno una protagonista assoluta, lei,. Lei li stende tutti. Mentre gli altri cantano, lei sospira, fraseggia, usa i mezzi toni con scioltezza; gli altri cantano, ma lei è una sorta di dea della voce. Lei è una piuma d’acciaio. Croce e delizia. La precedente nonchalance vocale sul “croce e delizia” denota nervosismo, “croce” è come “delizia” mentre ce lo aspetteremmo diverso, ecco, anche la Pavone è umana. Tecnica spaziale, davvero eccellente, ma qualche sprazzo di intensità drammaturgica in più può fare solo che bene alla resa.. Entra in punta di piedi, ma subito sfoggia delle belle dinamiche vocali. Sono interessanti le dinamiche del baritono, ha una scala di intensità che si rivela man mano in un crescendo fino alla fine del secondo atto. Il pubblico lo sente. Prima applaude al bellissimo duetto con Violetta, delizioso il clarinetto solista quando lei scrive le lettere, e poi Leo An canta “Di Provenza, il mar, il suol” senza grandi movimenti del corpo, ma il cuore si tocca con mano. Quel cuore il pubblico lo sente e l’applauso è davvero caloroso.Il secondo quadro del secondo atto è leggiadro, eleganza, follia. Amabili citazioni di Ginger e Fred Astaire, i sei pupazzi da ventriloquio che divertono la festa a casa di Flora, è Carnevale e dietro al balcone si ammirano i grattacieli di una Parigi futurista ed immaginaria. Sul palco la compagnia Fabula Saltica, con lo stesso coreografo Claudio Ronda, anima la festa.Si arriva al terzo atto, subito toglie il fiato la scenografia che correda i grattacieli futuristi di un edificio centrale che rappresenta un volto-scultura. Inquietante ma anche affascinante. Un segno del destino. Nubi nere attraversano il cielo che prima era solcato da leggiadri cirri. Nella romanza “Addio del passato”, il soprano e l’oboe duettano tra loro. Tutto, tutto finì. Applauso, mentre dietro ai grattacieli futuristi folleggiano i fuochi d’artificio. Arriva Alfredo, Raffaele Abete, ma “è tardi”. C’è il tempo per una notte di luna piena e stelle, i ricordi prendono la scena, “Parigi oh cara…”. La tisi all’epoca non lasciava scampo così giunge la morte di Violetta. Metafora di un tempo che va vissuto e goduto al presente. Il futuro, chissà.dà una buona prova di insieme e di godibile sonorità, segue i tempi veloci e la rapidità, a volte di guizzo, impressi da Rosa, “il melodramma va avanti”. I comprimari sono tutti apprezzabili nei limitati ruoli di servizio che svolgono ai protagonisti, Annina è Michela Bregantin, la Flora di Andreina Drago è luminosa (potrebbe essere diversamente?), Gastone è Emanuele Giannino, il Marchese D’Obigny è Francesco Toso, il Barone Douphol William Corrò, il dottore Grenvil Michele Zanchi. Certo in scena i movimenti sono statici, ma non assenti, c'è del movimento godibile.Ilpreparato da Giuliano Fracasso, è uniforme, spedito, avvolgente e gli si perdona qualche piccola sfasatura dell’inizio.Le ultime parole sono dedicate alche ha restituito un Alfredo un po’ troppo scolastico per la serata, la voce salendo in acuto è più stabile che nelle zone intermedie e basse. Ma Alfredo è sempre Alfredo, Verdì lo aveva pensato con ampia estensione, con voce impetuosa, di grande personalità anche scenica, per questo ci si aspettava di più.