Covid-19: 37 nuovi casi, anche un operatore di una casa di riposo

ROVIGO - 37 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 16.470 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia). 29 di queste persone erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 7.26%. Il tasso di positività degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 1,08%.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 953.561 test rapidi e tamponi.

Attualmente risultano 22 pazienti ricoverati: 10 in Area Medica Covid a Trecenta, 5 in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta, 3 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 4 in Malattie Infettive a Rovigo.

Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda Ulss garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi. L’Azienda Ulss 5, inoltre, ha avviato la somministrazione della terza dose (booster) agli ospiti e operatori delle Rsa del territorio polesano.

Ad oggi risulta positivo: 1 operatore presso l’Iras di Rovigo.

46 nuove guarigioni portano a 15.519 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 405 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 1.054 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Per le persone over-60, ovvero nate fino all’anno 1961, e per le persone con “elevata fragilità” (Circolare del Ministero della Salute n.45886) e con ciclo vaccinale completato da almeno sei mesi, è possibile prenotare la somministrazione della terza dose (booster) online - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19, o presso le farmacie del territorio.

La dose di richiamo (booster) è prenotabile anche dalle persone vaccinate con vaccino Janssen (Johnson & Johnson), dopo 6 mesi dalla somministrazione del monodose, online - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19, o presso le farmacie del territorio.

Tutti gli operatori sanitari e gli operatori di interesse sanitario, che abbiano concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi. possono accedere alla somministrazione della dose booster presso i Centri Vaccinali di Popolazione previa prenotazione online al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 .

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 31 di dicembre.

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i sei Covid Point aziendali, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi molecolari e dei tamponi antigenici rapidi, necessari anche per l’ottenimento del Green Pass, è possibile solo previa prenotazione. Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 3.159 tamponi tra antigenici e molecolari.

Continua la possibilità degli accessi diretti per le persone nella fascia di età 12-25 anni. Per tutte le altre fasce di età è necessaria la prenotazione effettuabile online - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19, o presso le farmacie del territorio.

Per le persone minori di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori (disponibile alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19) compilato.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-12):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 87,3%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,5%

stima con almeno una dose al 31 di dicembre (vaccinati più prenotati): 87,5%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 80,5%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 78,9%

stima con almeno una dose al 31 di dicembre (vaccinati più prenotati): 80,7%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,6 70-79 94,7 60-69 91,7 50-59 86,7 40-49 82,6 30-39 80,0 20-29 84 12-19 76,5

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 13 novembre: dosi somministrate 375.831 (185.535 prime dosi, 174.413 seconde dosi, 11.300 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 12 novembre sono state somministrate 774 dosi.

GREEN PASS

In caso di necessità e di verifiche da parte dell’Azienda ULSS è possibile scrivere all’indirizzo email greenpass.ro@aulss5.veneto.it .

In caso di vaccinazioni eseguite all’estero è possibile procedere alla registrazione e alla successiva emissione del Green Pass inviando una email all’indirizzo greenpass.ro@aulss5.veneto.it , inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di riconoscimento e il certificato vaccinale.