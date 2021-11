Taglio di Po: morto il maestro Adelmo Bertarelli

PORTO TOLLE (Rovigo) - Ha lasciato prematuramente questa terra, all’età di, dopo una lunga agonia ha dovuto arrendersi alla malattia che lo aveva colpito senza scampo. Conosciuto e stimato non solo nel mondo del ballo liscio, ma anche nella vita sociale della frazione Oca Marina di Taglio di Po, poiché era una persona sempre con il sorriso e l’animo ricco di umiltà e serenità che trasmetteva a chiunque lo avvicinava.La sua popolarità professionale era nota non solo nel veneto, ma anche nella vicina Emilia Romagna, ma anche in altre regione dell’italia, poiche il mondo del liscio abbraccia un po tutta l’italia.nel formare oltre che ballerini che si sono imposti nelle varie discipline regionali e nazionali del ballo liscio, ha creato dei veri maestri insegnanti di ballo che a sua volta hanno aperto altre scuole sempre con la filosofia e la creatività del maestro Bertarelli.per le loro attività di intrattenimento e creatività artistica che spazia in tutti i generi musicali specialmente per ciò che riguarda i balli di gruppo molto amati del pubblico attualmente.In questo periodo il maestro Bertarelli organizzava a Porto Tolle il trofeo di ballo del delta con squadre interregionali di livello nazionale, riscuotendo un grande successo di partecipazione che lo gratificava per le sue costanti iniziative culturali riguardando il mondo del ballo liscio. Il Sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, nell’apprendere la notizia ha cosi dichiarato:Martedì 16 novembre alle ore 15,00 nella chiesa di Oca Marina nel comune di Taglio di Po.