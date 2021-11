I vegetali sono utili in alimentazione? Perchè?

ROVIGO - In questa rubrica a cura del dott. Fulvio Fiorini, primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana, specializzato in Scienza dell’alimentazione, si parla di vegetali in nutrizione, ed ovviamente si pensa immediatamente a frutta e verdura.I vegetali sono poi costituti primariamente di fibre e acqua, le prime indispensabili per un corretto metabolismo degli zuccheri e dei grassi, mentre l’acqua lè, come si è già avuto modo di scrivere, addirittura indispensabile per la vita.E’ ben noto comela dieta mediterranea rispecchia bene questa indicazione essendo basata su alimenti vegetali, rispetto alla dieta anglosassone che invece è incentrata su proteine e grassi.I bimbi e gli adolescenti vengono alimentati con cibi molto saporiti e calorici, ma non vengono abituati ad assumere regolarmente frutta e verdura: queste ultime non vengono perciò considerati come facenti parte delle normali abitudini alimentari, anche a causa del loro sapore delicato e non certo “soddisfacente” per il palato.Grazie al loro elevato contenuto in acqua e fibre possiedono alcuni vantaggi: contengono poche calorie grazie all’assenza pressoché totale di grassi e ad una bassa quota di zuccheri semplici (facilmente e rapidamente assorbibili) eL'elevato contenuto di acqua determina una discreta introduzione di liquidi che permette il ricambio idrico fisiologico dell'organismo contribuendo anch’esse al potere saziante.Tutte queste caratteristiche rendonoche oltre che caratteristiche salutistiche conferiscono ai vegetali le caratteristiche colorazioni che possono essere raccolte inOgnuno di questi colori corrisponde a differenti gruppi di vegetali con diversa azione protettiva: risulta pertanto indispensabile l’assunzione variata e/o combinata di frutta e ortaggi al fine di sopperire a tutte le esigenze e ai fabbisogni dell’organismo.

dott. Fulvio Fiorini

primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana

specializzato in Scienza dell’alimentazione