Cinquantesima edizione del Corso per aspiranti agenti della Polizia Locale

ROVIGO - A due giorni dal termine delle iscrizioni, sono disponibili ancora solo 3 posti per il Corso da aspiranti Agenti di Polizia Locale indetto a Rovigo dalla Scuola di Formazione Professionale della Spezia. A grande richiesta, infatti, l'Associazione Culturale spezzina che è giunta alla cinquantesima edizione del Corso e che ha già formato con enorme successo in termini di piazzamento, numerosissimi aspiranti agenti, ha deciso di organizzare una full-immersion di 20 ore proprio a Rovigo. Il Corso nasce anche da un'esigenza dovuta al fatto che sono diversi i Comuni del nostro Paese che stanno procedendo all'assunzione di nuovo personale nel comparto Polizia Locale per il turnover pensionistico, tra questi, nel Veneto i Comuni di Piove di Sacco (PD), Caorle (VE), Arzignano (VC), Peschiera del Garda (VR), Bovolone (VR) e Chioggia (VE) per un totale di 10 posti, ma la cosa importante è sempre partecipare ai Concorsi a prescindere dal numero di posti a bando, in quanto le graduatorie durano ben 2 anni e vengono sempre terminate, per scorrimento ovvero per assunzione magari nei Comuni limitrofi che attingono da Concorsi già in essere.

A tenere le lezioni del Corso, sarà il dottor Andrea Prassini, Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP) già docente nelle precedenti edizioni dello stesso Corso tenutesi sia alla Spezia e sia in altre città come Crotone, Genova, Savona, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Ostuni (BR) e recentemente ad Oristano. Per seguire al meglio i corsisti ed in ottemperanza alle misure restrittive Covid, saranno accettate esclusivamente le prime 30 iscrizioni. Agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l'attestato di frequenza. Per maggiori informazioni contattare il 328.5467479 od inviare mail a scuolaformazioneprofessionale@gmail.com . Si ricorda che le iscrizioni terminano martedì 16 novembre 2021 .