Chiattaforma a San Martino di Venezze: terzo pienone di pubblico per Il Teatro Siete Voi

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) –di Irene Lissandrin e ViviRovigo, domenica pomeriggio 14 novembre al Forum di San Martino.: uno spettacolo di prosa, che, come l’eterna lotta tra il bene e il male; tra la bestiale cattiveria e la possibilità di redenzione. Spettacolo ineccepibile ed emozionante della giovane compagnia padovana, composta dai diplomati 2017, all’Accademia palcoscenico del Teatro stabile del Veneto.Tantissimi ragazzi grandi e piccoli con le loro famiglie, provenienti anche da fuori San Martino, accolti e salutati, oltre che da Irene Lissandrin, dall’. I bambini hanno animato come di consueto il finale serata con le loro numerose domande agli attori.“Abbiamo programmato spettacoli di grande qualità – ha detto Irene Lissandrin - non solo per il valore artistico delle compagnie teatrali ospitate, ma anche per ilVi aspettiamo tutti i fine settimana, in giro per i teatri del Polesine, con altre storie emozionanti”. Domenica 21 novembre, alle 16.30, al Palasport di Corbola, andrà in scena “Il principe felice” della Fondazione Aida di Verona: una toccante storia di amicizia, tra una rondine ed un principe.IL TEATRO SIETE VOI 2021 – Emozioniamociprossimi appuntamentiCORBOLA - PalasportFondazione AidaDEBUTTOFICAROLO - Teatro ParrocchialeTerraCrea Teatro, con Andrea ZanforlinTAGLIO DI PO - Sala EuropaBarabao TeatroDEBUTTOLENDINARA - Teatro BallarinCompagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.Regia Emanuele PasqualiniDEBUTTOCOSTA DI ROVIGO - Teatro RossiRecital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con l’Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte. Emanuele Pasqualini, attore e registaCOSTA DI ROVIGO - Teatro RossiGruppo teatrale Il MosaicoPER LE SCUOLEROVIGO - Teatro DuomoRecital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.Regia Emanuele PasqualiniVILLANOVA DEL GHEBBO - Sala BorinCompagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte.Regia Emanuele PasqualiniBADIA POLESINE - Teatro BalzanFebo TeatroLOREO - Teatro parrocchialeRecital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi e del Trio Alkimya con Claudia Lapolla violino, Nazzareno Balduin violoncello e Paolo Lazzarini pianoforte.Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.Regia Emanuele PasqualiniINFOPer prenotare qualsiasi spettacolo telefonare al numero 347 6923420, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; oppure scrivere una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it Facebook: Il Teatro Siete VoiInstagram: il_teatro_siete_voiL’acquisto del biglietto, previa prenotazione, avviene alla biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo a partire da un’ora prima. Si chiede di arrivare presto per assolvere i protocolli legati al Green PassProgetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale Venezze e del Gruppo Autori Polesani.Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto.Grazie per la collaborazione all'Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.