Quattro appuntamenti culturali al Museo Archeologico Nazionale di Adria

La rassegna è promossa dal comune - assessorato alla cultura, dalla direzione regionale Musei Veneto - Museo archeologico nazionale di Adria, e dal Cpssae in collaborazione con il Gruppo Archeologico AdrieseIn tutti gli appuntamenti, i brani di testi legati ai reperti archeologici custoditi nel Museo sono lo spunto per nuove e diverse proposte di lettura.La sede è il museo archeologico nazionale di Adria, in via Badini 59.vi sarà "I tesori del mitico Eridano" a cura di Raffaele Peretto; ispirato da "Il Tesoro"a cura di Dino Felisati. Fotografie di Elena Prearo. Esposizione di gioielli in ambra da parte di Teresa Braga.Ambientazione scenografica presso la tomba della Biga con lettura da "Il Tesoro" di Luigi Groto, in riduzione di Gabbris Ferrari, da "Per antiche strade" di Mathijs Deen e da "Memorie Adriesi" di Giambattista Scarpari.Ambientazione presso il mosaico di Adria con lettura da "Storia degli antichi abitatori della bassa vallata padana" di F. A. Bocchi" e da "Timeline" di Michael Crichton.Infine giovedì 9 dicembre, ore 17 "Un brindisi con Francsco Antonio Bocchi nel domestico Museo" a cura di Alberta Facchi. Ambientazione del ricevimento di ospiti presso il "Domestico Museo" con brindisi finale. Letture storiche dai documenti di Francesco Antonio Bocchi e da "La nave sepolta" di John PrestonPrenotazioni presso il museo 0426 21612. Eventi a numero chiuso, su prenotazione. Ingresso gratuito. Green pass obbligatorio