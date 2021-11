Giacomo Matteotti fra diritto e politica

ROVIGO - Un'intera giornata dedicata a Giacomo Matteotti si terrà a Rovigo, venerdì 19 novembre, con la partecipazione di esperti e studiosi sulla sua figura e sui temi per i quali si batté per tutta la vita, prima come giurista e poi come deputato della circoscrizione Ferrara-Rovigo, fino al suo tragico assassinio.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e la Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine organizzano questo evento proprio con l’intenzione di restituire una figura più tridimensionale, e ancora più affascinante rispetto a quanto comunemente conosciuto, del Matteotti uomo, giurista, attivista e politico. Impresa che gode del patrocinio e della collaborazione del Consorzio Università Rovigo, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rovigo, della Regione Veneto e del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità di UniPd e che rivelerà aspetti inediti sui contributi giuridici e sulle battaglie politiche e sociali di Giacomo Matteotti, che sono ancora sorprendentemente attuali e profondamente rilevanti per le sfide contemporanee nel campo del diritto, dei diritti e della democrazia.

Il programma della mattina sarà dedicato alla figura di Matteotti come penalista e si terrà a partire dalle ore 11 a Palazzo Angeli, che oggi ospita la sede rodigina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, ma che lo stesso giurista Giacomo Matteotti frequentava come sede dell'allora Prefettura.

Interverranno: Il professor Daniele Negri, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Michele Pifferi, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e Donato Castronuovo, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Il programma del pomeriggio, all'Accademia dei Concordi a partire dalle 15.30, si concentrerà sul forte legame di Matteotti con le proprie radici polesane e venete, dedicando una specifica attenzione anche alla figura del fratello Matteo, economista il cui pensiero influenzò anche l'azione politica di Giacomo Matteotti.

Interverranno: il professor Giovanni Boniolo, Presidente Accademia dei Concordi di Rovigo, Paolo Veronesi, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Fernando Venturini, Consigliere Parlamentare, M. Lodovica Mutterle, Direttrice Casa Museo Giacomo Matteotti, Edoardo Gaffeo, Università di Trento e sindaco di Rovigo e Gianpaolo Romanato, Presidente Comitato scientifico Casa Museo Giacomo Matteotti.