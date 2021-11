“Biologia con curvatura biomedica” presso il liceo Bocchi - Galilei di Adria

autorizzato dal Ministero dell’istruzione mediante avviso di selezione di licei scientifici e classici a livello nazionale cui hanno partecipato diverse decine di scuole italiane. Sulla base di questa selezione ilè entrato, quindi, a far parte della Rete Nazionale per la sperimentazione del Percorso “Biologia con curvatura biomedica” costituita da circa 200 licei di varie regioni d’Italia.Il percorso nazionale, che riproduce il modello ideato e sperimentato presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.L’effettuazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa è stato reso possibile, in particolar modo, dalla disponibilità dell’Ordine dei Medici di Rovigo, presieduto dal dott., e dall’attività di coordinamento del referente dott. Alfredo Nardi per l’individuazione dei Medici specialisti disponibili a tenere le lezioni nel percorso formativo.In questi giorni, gli studenti del Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria hanno partecipato al primo degli incontri formativi con gli specialisti individuati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Rovigo, nell’ambito del nuovo percorso di potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”. Ii ha tenuto la prima delle cinque lezioni programmate sulle patologie dermatologiche, approfondendo sia l’aspetto scientifico-descrittivo che quello terapeutico e preventivo., selezionati tra le classi terze degli indirizzi classico, scientifico e scienze applicate. I ragazzi hanno seguito l’intervento con curiosità e interesse, approcciandosi anche alla comprensione dello specifico linguaggio medico e all’uso dei corretti termini scientifici. Alle lezioni di dermatologia, seguiranno quelle di ortopedia, di ematologia e di cardiologia. Nei prossimi due anni verranno approfondite tematiche specialistiche legate ad altre branche della medicina che, nel corso del triennio, permetteranno agli studenti di ampliare le conoscenze in ambito medico- sanitario.si affiancano altre 20 ore tenute dai docenti di Scienze, coordinati dalla referente del percorso, prof.ssa Stefania Marzolla. Al termine di ogni annualità si terranno dieci ore di attività laboratoriali. Gli studenti, pertanto, effettueranno un percorso sperimentale con durata triennale per un totale di 150 ore.La prospettiva è quella di guidare l’orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte universitarie e professionali e per capire chi sia veramente interessato a frequentare la Facoltà di Medicina o altri corsi di ambito sanitario.