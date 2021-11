Marinella Mantovani illustra l’iniziativa: ”Sono caduta dalle scale!?”

ROVIGO - “Quante volte, dagli innumerevoli fatti di cronaca, emerge che a causa anche e soprattutto di compagni e mariti, le donne preferiscono simulare un incidente domestico, affermando che"Per far riflettere i cittadini sulle insidie che si possono celare dietro una semplice frase, - dice la Presidente - Auser Provinciale Rovigo ha ideato una iniziativa di street art di sensibilizzazione, volta al contrasto della violenza di genere, denominata “Sono caduta dalle scale!?”, che consiste nel dipingere, lungo i gradini delle scale dell’argine del fiume Po, una serie di frasi di stimoloTra le varie frasi, verrà inserita anche quella che dà il titolo all’iniziativa, “Sono caduta dalle scale!?” e che di solito è utilizzata da donne che sono state maltrattate, per nascondere la verità e giustificare i segni fisici.Per poter esser maggiormente incisivi con questa iniziativa, a evidenziare una unità di intenti che lega le nostre comunità, nel rinnovato impegno al contrasto di una delle più rilevanti problematiche sociali a livello mondiale e nazionale.Donne e uomini hanno condiviso e realizzato questo progetto, perché violenza, e discriminazione, devono essere combattute insieme, e per ricordare quanto sia necessario un cambiamento culturale basato su rispetto, condivisione e qualità nelle relazioni tra uomini e donne.L’opera sarà interamente realizzata dai volontar Auser e inaugurata, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, in contemporanea il 25 novembre, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.“Sono caduta dalle scale?” è un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto 3A - Anziani, Aiuto, Attenzione per sé e gli altri, promosso da AUSER Provinciale Rovigo APS e sostenuto dalla Regione Veneto, con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.