Sindaco Coizzi: “In paese aumentano i positivi, due i ricoverati”

OCCHIOBELLO (Rovigo) - I numeri delle positività al Covid tornano a salire anche nel comune di Occhiobello (Rovigo). “Sono venti le persone in sorveglianza attiva, di cui otto positivi e, fra questi, due sono ricoverati. L’aumento dei contagi - sottolinea Sondra Coizzi, sindaco di Occhiobello - a livello nazionale, lo stiamo riscontrando anche sul territorio”.

C’è da dire che l’ultimo bollettino della Regione Veneto (Azienda Zero) racconta di una provincia di Rovigo con una media di 50 casi al giorno, mentre a Padova si viaggia a quasi 500 in 24 ore. Sono 1603 i nuovi casi in tutto il Veneto

“Non mi resta che appellarmi ancora una volta a chi non si è vaccinato affinché lo faccia, abbiamo un inverno davanti e non possiamo permetterci che le attività economiche vengano ancora penalizzate dalla circolazione del virus che non si ferma. Per tutti, ancora una volta, ricordo di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza che ormai fanno parte della nostra quotidianità”.